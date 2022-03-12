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الزراعة المصرية : محصول القمح سيصل إلى 10 ملايين طن هذا العام
الزراعة المصرية : محصول القمح سيصل إلى 10 ملايين طن هذا العام
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية محصول القمح هذا الموسم (2021-2022) نحو 10 ملايين طن. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:50+0000
2022-03-12T18:50+0000
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وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، على "فيسبوك"، بلغ إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، حوالي 3 ملايين و 659 ألف فدان.ولفت إلى أن محافظة الشرقية في دلتا البلاد، جاءت على رأس المحافظات التي بها مساحات مزروعة بالقمح، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 423 ألف فدان، ويليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأمل الحكومة المصرية أن يغطي الإنتاج المحلي جزء كبير من الاحتياجات إلى أن يتم توفير مصادر أخرى للقمح.
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مصر, أخبار مصر الآن, القمح, العالم العربي

الزراعة المصرية : محصول القمح سيصل إلى 10 ملايين طن هذا العام

18:50 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورحقل قمح
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية محصول القمح هذا الموسم (2021-2022) نحو 10 ملايين طن.
وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، على "فيسبوك"، بلغ إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، حوالي 3 ملايين و 659 ألف فدان.
ولفت إلى أن محافظة الشرقية في دلتا البلاد، جاءت على رأس المحافظات التي بها مساحات مزروعة بالقمح، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 423 ألف فدان، ويليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأمل الحكومة المصرية أن يغطي الإنتاج المحلي جزء كبير من الاحتياجات إلى أن يتم توفير مصادر أخرى للقمح.
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