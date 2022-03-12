https://arabic.sputniknews.com/20220312/السعودية-تعلن-الإفراج-عن-المدون-رائف-بدوي-مع-منعه-من-السفر-لـ10-أعوام-1059802722.html

السعودية تعلن الإفراج عن المدون رائف بدوي مع منعه من السفر لـ10 أعوام

السعودية تعلن الإفراج عن المدون رائف بدوي مع منعه من السفر لـ10 أعوام

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رسميا الإفراج عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي، بعد 10 أعوام من السجن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "سيظل ممنوعا من... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T13:02+0000

2022-03-12T13:02+0000

2022-03-12T13:02+0000

أخبار السعودية اليوم

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ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول سعودي، رفض ذكر اسمه، قوله، إن "الحكم القضائي الصادر بحق رائف بدري هو السجن عشر سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة"، مؤكدا أن "هذا حكم قضائي نافذ وبات لا يمكنه مغادرة المملكة إلا إذا صدر عفو ملكي بحقه".وكان الحكومة الكندية قررت مؤخرا، منح الجنسية إلى المدون السعودي المعتقل في بلاده رائف بدوي. وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فقد أعطى رئيس بلدية مونتريال في كندا رائف بدوي صفة "مواطن شرف" كندي.جاء ذلك عقب موافقة البرلمان الكندي بالإجماع، على مذكرة تطالب الحكومة بمنح بدوي الجنسية الكندية. وشملت المذكرة التي وافق عليها مجلس العموم، التماسا إلى وزير الهجرة لمنح بدوي الجنسية الكندية، استنادا إلى القانون.وتعيش زوجة رائف بدوي البالغ من العمر 36 عاما، مع أبنائها الثلاثة في كندا منذ 2012، وهو العام الذي حبس فيه زوجها على خلفية تعليقات نشرها على مدوّنته الإلكترونية.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أصدرت محكمة سعودية حكما على بدوي، الذي نشر تعليقات تهاجم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالسجن 10 أعوام، كما حكمت عليه بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، تلقى منها دفعة في كانون الثاني/ يناير عام 2015.ولكن السلطات السعودية ألغت هذه العقوبة في وقت لاحق، إثر ردود فعل دولية على تنفيذ جزء منها.

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أخبار السعودية اليوم