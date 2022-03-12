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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصحة-المصرية-لن-نرفع-قيود-كورونا-بالكامل-إلا-بعد-تطعيم-70-من-الشعب-1059814117.html
الصحة المصرية: لن نرفع قيود كورونا بالكامل إلا بعد تطعيم 70% من الشعب
الصحة المصرية: لن نرفع قيود كورونا بالكامل إلا بعد تطعيم 70% من الشعب
قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن بلاده لن تستطيع رفع القيود الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا بالكامل إلا بعد الوصول إلى نسب... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T17:37+0000
2022-03-12T17:37+0000
مصر
فيروس كورونا
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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الصحة أن الوزارة تستهدف تطعيم 70% من الشعب بحلول بداية النصف الثاني من العام الجاري.وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تمكنت حتى الآن من تطعيم 50% من الشعب بمختلف اللقاحات.وذكر أنه يجرى حاليا توفير التطعيمات دون أي تسجيل مسبق في جميع مراكز اللقاح والفرق المتنقلة ومراكز مترو الأنفاق ومحطة مصر.وعبر المتحدث باسم الوزارة عن أمله في استمرار تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا.وطالب المسؤول المصري المواطنين بالحفاظ على مكتسبات البلاد في مواجهة الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/مصر-تعلن-ضوابط-جديدة-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-1059556607.html
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مصر, فيروس كورونا

الصحة المصرية: لن نرفع قيود كورونا بالكامل إلا بعد تطعيم 70% من الشعب

17:37 GMT 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن بلاده لن تستطيع رفع القيود الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا بالكامل إلا بعد الوصول إلى نسب عالية من التطعيم تتخطى 70% من السكان.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الصحة أن الوزارة تستهدف تطعيم 70% من الشعب بحلول بداية النصف الثاني من العام الجاري.
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
مصر تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
6 مارس, 21:23 GMT
وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تمكنت حتى الآن من تطعيم 50% من الشعب بمختلف اللقاحات.
وذكر أنه يجرى حاليا توفير التطعيمات دون أي تسجيل مسبق في جميع مراكز اللقاح والفرق المتنقلة ومراكز مترو الأنفاق ومحطة مصر.
وعبر المتحدث باسم الوزارة عن أمله في استمرار تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا.
وطالب المسؤول المصري المواطنين بالحفاظ على مكتسبات البلاد في مواجهة الوباء.
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