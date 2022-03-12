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الطيران المدني الإيراني: لن نؤجل تطوير صناعاتنا الجوية بسبب الاتفاق النووي
الطيران المدني الإيراني: لن نؤجل تطوير صناعاتنا الجوية بسبب الاتفاق النووي
قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، اليوم السبت، إن بلاده لن تؤجل مسيرة التطوير والنهوض بالصناعة الجوية للبلاد بسبب الاتفاق النووي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:49+0000
2022-03-12T16:49+0000
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمدي بخش إشارته إلى مضاعفة الجهود لدى العاملين بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، من أجل تحقيق الأهداف الغائية لصناعة النقل الجوي في البلاد خلال العام الإيراني الجديد (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2022).وقال محمد محمدي بخش، إن "ثورتنا الإسلامية بحاجة إلى طاقات بشرية دؤوبة وكادحة، وهذا الأمر الأساسي لن يتحقق دون وضع برامج تدريبية وتعليمية فاعلة وناشطة".وأشار المسؤول الإيراني إلى نجاح الحرس الثوري في إطلاق القمرين الصناعيين "نور -1" و"نور – 2"، ووضعهما في المدارين 450 كم و500 كم عن سطح الأرض، فيما أعرب محمدي بخش عن أمله بانتفاع قطاع النقل الجوي الإيراني من هذا الإنجاز العظيم.رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، على أن بلاده لن تؤجل مسيرتها التقدمية من جراء الاتفاق النووي، وسواء تم التوصل إلى اتفاق من عدمه خلال المباحثات الجارية في فيينا، ستواصل إيران المضي باتجاه الازدهار وتحقيق الانجازات بسواعد شبابها وكوادرها المتمرسة.وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/البيت-الأبيض-اقتربنا-من-عقد-اتفاق-نووي-مع-إيران-لكن-المرحلة-الأخيرة-بالمفاوضات-هي-الأصعب-1059740192.html
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إيران, أخبار العالم الآن

الطيران المدني الإيراني: لن نؤجل تطوير صناعاتنا الجوية بسبب الاتفاق النووي

16:49 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREطائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، اليوم السبت، إن بلاده لن تؤجل مسيرة التطوير والنهوض بالصناعة الجوية للبلاد بسبب الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمدي بخش إشارته إلى مضاعفة الجهود لدى العاملين بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، من أجل تحقيق الأهداف الغائية لصناعة النقل الجوي في البلاد خلال العام الإيراني الجديد (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2022).
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
البيت الأبيض: اقتربنا من عقد اتفاق نووي مع إيران لكن المرحلة الأخيرة بالمفاوضات هي الأصعب
10 مارس, 18:46 GMT
وقال محمد محمدي بخش، إن "ثورتنا الإسلامية بحاجة إلى طاقات بشرية دؤوبة وكادحة، وهذا الأمر الأساسي لن يتحقق دون وضع برامج تدريبية وتعليمية فاعلة وناشطة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى نجاح الحرس الثوري في إطلاق القمرين الصناعيين "نور -1" و"نور – 2"، ووضعهما في المدارين 450 كم و500 كم عن سطح الأرض، فيما أعرب محمدي بخش عن أمله بانتفاع قطاع النقل الجوي الإيراني من هذا الإنجاز العظيم.
رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، على أن بلاده لن تؤجل مسيرتها التقدمية من جراء الاتفاق النووي، وسواء تم التوصل إلى اتفاق من عدمه خلال المباحثات الجارية في فيينا، ستواصل إيران المضي باتجاه الازدهار وتحقيق الانجازات بسواعد شبابها وكوادرها المتمرسة.
وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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