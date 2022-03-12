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https://arabic.sputniknews.com/20220312/العراق-قصف-صاروخي-يستهدف-القنصلية-الأمريكية-في-أربيل-1059823998.html
العراق.. قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.. فيديو
العراق.. قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام عراقية، ليل السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T22:58+0000
2022-03-12T23:36+0000
قصف صاروخي
أخبار العراق اليوم
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وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محفاظ أربيل، أوميد خشاو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.وأفادت أنباء عن اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التلفزيونية.في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .
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قصف صاروخي, أخبار العراق اليوم

العراق.. قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.. فيديو

22:58 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 23:36 GMT 12.03.2022)
© Photo / Iraqi Security Cellقوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021
قوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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ذكرت وسائل إعلام عراقية، ليل السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.
وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محفاظ أربيل، أوميد خشاو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".
وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.
وأفادت أنباء عن اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التلفزيونية.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .
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