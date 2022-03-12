العراق.. قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.. فيديو
22:58 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 23:36 GMT 12.03.2022)
© Photo / Iraqi Security Cellقوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021
© Photo / Iraqi Security Cell
ذكرت وسائل إعلام عراقية، ليل السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.
وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.
Another video of the explosions that occurred in Erbil.— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022
برداً وسلاماً pic.twitter.com/lMWY555Df4
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محفاظ أربيل، أوميد خشاو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".
وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.
🚨 اضرار بمكاتب تلفزيون كردستان 24 في أربيل من قوة الانفجارات pic.twitter.com/iAy3A8g2J9— عَلّي 𓂆 🚨 🇱🇧 (@lambahamra) March 12, 2022
وأفادت أنباء عن اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التلفزيونية.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .