https://arabic.sputniknews.com/20220312/العنكبوت-ذو-القوة-الهائلة-والقمر-بشكل-جديد-والطاقة-الجوفية-وبركان-التموجات-الغامضة-1059806596.html

العنكبوت ذو القوة الهائلة والقمر بشكل جديد والطاقة الجوفية وبركان التموجات الغامضة

العنكبوت ذو القوة الهائلة والقمر بشكل جديد والطاقة الجوفية وبركان التموجات الغامضة

مع ما يواجه العالم من أزمة طاقة يتم التخطيط لحفريات أعمق في قشرة الأرض أبعد مما مضى للحصول على الطاقة الحرارية الجوفية غير المحدودة عبر الاقتراب أكثر من مركز... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T14:30+0000

2022-03-12T14:30+0000

2022-03-12T14:30+0000

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العنكبوت ذو القوة الهائلة والقمر بشكل جديد والطاقة الجوفية وبركان التموجات الغامضة العنكبوت ذو القوة الهائلة والقمر بشكل جديد والطاقة الجوفية وبركان التموجات الغامضة

يعتقد أن القمر نشأ في اصطدام عنيف، ويمكن لمحاكاة جديدة للحدث أن تجيب على الأسئلة التي حيرت علماء الفيزياء الفلكية..مواضيع الحلقة:• وجدت دراسة حديثة أن بعض أنواع العنكبوت التي تعيش في مجموعات من الآلاف على هيئة شبكات هائلة تقوم بمزامنة حركاتها لالتقاط حشرات يصل وزنها إلى 700 مرة مثل وزن العنكبوت الفردي ذاته.• كشفت دراسات حديثة أنه يمكن للأشجار التي تنمو بالقرب من بعضها أن تنجو من العواصف القوية وتمنع أضرار الرياح من خلال دعم بعضها البعض.• يعتقد أن القمر نشأ في اصطدام عنيف، ويمكن لمحاكاة جديدة للحدث أن تجيب على الأسئلة التي حيرت علماء الفيزياء الفلكية..• مع ما يواجه العالم من أزمة طاقة يتم التخطيط لحفائر أعمق في قشرة الأرض أبعد مما مضى للحصول على الطاقة الحرارية الجوفية غير المحدودة عبر الاقتراب أكثر من مركز الأرض، وباستخدام الحرارة والكهرباء..في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن بركان تونجا وما أحدثه من تموجات غامضة في الغلاف الجوي تبدو مختلفة عن أي شيء رأيناه من قبل. ويتسابق العلماء إلى فهم سلسلة التموجات العاتية عقب اندلاع البركان حيث خشي بعض العلماء من أن تتسبب هذه الواقعة في تدمير الدولة التي تقع على جزيرة في المحيط الهاديء، بعدما أظهرت بيانات القمر الصناعي أن ما حدث أثار نمطا غير مألوف من موجات الجاذبية في الغلاف الجوي.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم بول ديراك، عالم الرياضة والفيزيائي وأحد مؤسسي ميكانيكا الكم، والذي طور نظرية فيزيائية مهمة تشمل في صلبها نظريات هايزنبرغ وشرودنجر كحالات خاصة.كما استنبط وصفا رياضيا دقيقا للجسيمات الأولية التي تداخلت مع كل من ميكانيكا الكم والنظرية النسبية الخاصة.يمكنكم متابعة المزيد من برنامج مرابا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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