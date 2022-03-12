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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الفلبين-ترفض-إلغاء-صفقة-شراء-طائرات-هليكوبتر-روسية-من-طراز-مي-17-1059810871.html
الفلبين ترفض إلغاء صفقة شراء طائرات هليكوبتر روسية من طراز "مي-17"
الفلبين ترفض إلغاء صفقة شراء طائرات هليكوبتر روسية من طراز "مي-17"
قال وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفين لورنزانا إنه من غير المرجح إلغاء عقد شراء طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي 17" على الرغم من الصراع بين روسيا... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:01+0000
2022-03-12T16:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الفلبين
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وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية عن لورنزانا قوله "مشروع شراء طائرات الهليكوبتر عبارة عن عقد شراء متعدد السنوات وسيتم تسليم الدفعة الأولى في غضون 24 شهرا. تم توقيع عقد "مي-17" بقيمة 12.7 مليار بيزو فلبيني في نوفمبر الماضي وتم سداد دفعة أولى في يناير الماضي.ورد لورنزانا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى تأثير أزمة أوكرانيا على المشروع؟ قائلا "المشروع سيستمر على الرغم من الصراع".وقالت القوات الجوية الفلبينية في وقت سابق إنها تدرس إمكانية الحصول على طائرات هليكوبتر ثقيلة كجزء من الجهود لتعزيز أسطول طائرات الهليكوبتر.وتبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200304/نيبال-عاجزة-عن-تسديد-ثمن-طائرات-مي-17-الروسية-بسبب-العقوبات-الأمريكية-1044757106.html
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العالم, روسيا, الفلبين

الفلبين ترفض إلغاء صفقة شراء طائرات هليكوبتر روسية من طراز "مي-17"

16:01 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفين لورنزانا إنه من غير المرجح إلغاء عقد شراء طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي 17" على الرغم من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية عن لورنزانا قوله "مشروع شراء طائرات الهليكوبتر عبارة عن عقد شراء متعدد السنوات وسيتم تسليم الدفعة الأولى في غضون 24 شهرا. تم توقيع عقد "مي-17" بقيمة 12.7 مليار بيزو فلبيني في نوفمبر الماضي وتم سداد دفعة أولى في يناير الماضي.
ورد لورنزانا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى تأثير أزمة أوكرانيا على المشروع؟ قائلا "المشروع سيستمر على الرغم من الصراع".
وقالت القوات الجوية الفلبينية في وقت سابق إنها تدرس إمكانية الحصول على طائرات هليكوبتر ثقيلة كجزء من الجهود لتعزيز أسطول طائرات الهليكوبتر.
وتبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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