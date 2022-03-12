عربي
الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام على بعض الأشخاص عقب صدور أحكام بثبوت الإدانة
https://arabic.sputniknews.com/20220312/القوات-الأمريكية-تنقل-24-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-إلى-قواعدها-بالعراق-1059800801.html
القوات الأمريكية تنقل 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق
القوات الأمريكية تنقل 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق
نقلت القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، اليوم السبت، 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:14+0000
2022-03-12T12:14+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السورية نقلا مصادر محلية، فإن الشحنة الجديدة المسروقة توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة أمريكية في طريقها باتجاه شمال العراق.وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا قد كشفت في فبراير/شباط الماضي أن "إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ حوالي 100.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على سورية حتى الآن".وأوضحت أن "إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل، وبمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، حيث يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي".وأشارت إلى سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".ونددت دمشق مرارا وتكرارا بمواصلة واشنطن سرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/أمريكا-تسرق-أكثر-من-100-صهريج-نفط-سوري-1057198732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9774331e4b0a527809d6f355cbd49ad3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي

القوات الأمريكية تنقل 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق

12:14 GMT 12.03.2022
© REUTERS / RODI SAIDالقوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / RODI SAID
تابعنا عبرGoogle news
نقلت القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، اليوم السبت، 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية نقلا مصادر محلية، فإن الشحنة الجديدة المسروقة توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة أمريكية في طريقها باتجاه شمال العراق.
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري
26 يناير, 12:57 GMT
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا قد كشفت في فبراير/شباط الماضي أن "إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ حوالي 100.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على سورية حتى الآن".
وأوضحت أن "إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل، وبمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، حيث يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي".
وأشارت إلى سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".
ونددت دمشق مرارا وتكرارا بمواصلة واشنطن سرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала