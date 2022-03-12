https://arabic.sputniknews.com/20220312/الكونغو-مصرع-60-شخصا-في-حادث-قطار-1059822713.html
الكونغو.. مصرع 60 شخصا في حادث قطار
الكونغو.. مصرع 60 شخصا في حادث قطار
لقي ما لا يقل عن ستين شخصا مصرعهم أمس الجمعة، إثر خروج قطار عن سكته في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:33+0000
2022-03-12T21:33+0000
2022-03-12T21:33+0000
الكونغو
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لقي ما لا يقل عن ستين شخصا مصرعهم أمس الجمعة، إثر خروج قطار عن مساره في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وقالت شركة السكك الحديدية الكونغولية، اليوم السبت، إن قطارا للبضائع كان يقل أيضا مئات الركاب يسافرون بشكل غير قانوني خرج عن سكته وانقلبت عرباته، بعضها سقط في وادي.وكان القطار مؤلفا من 15 عربة 12 منها فارغة. وكان قادما من لوينا في مقاطعة لومامي العليا المجاورة ومتجها الى مدينة تينكي المنجمية.وخرج القطار عن سكته على بعد حوالى مئتي كلم من كولويزي، "في منطقة تضم وديانا سقطت فيها سبع من العربات ال15".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصرع-20-شخصا-وإصابة11-آخرين-في-حريق-شب-في-سفينة-غربي-الكونغو-الديمقراطية-1059266198.html
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الكونغو
الكونغو.. مصرع 60 شخصا في حادث قطار
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لقي ما لا يقل عن ستين شخصا مصرعهم أمس الجمعة، إثر خروج قطار عن سكته في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لقي ما لا يقل عن ستين شخصا مصرعهم أمس الجمعة، إثر خروج قطار عن مساره
في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت شركة السكك الحديدية الكونغولية، اليوم السبت، إن قطارا للبضائع كان يقل أيضا مئات الركاب يسافرون بشكل غير قانوني خرج عن سكته وانقلبت عرباته، بعضها سقط في وادي.
وأضافت أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 61 شخصا
وإصابة 52 آخرين.
وكان القطار مؤلفا من 15 عربة 12 منها فارغة. وكان قادما من لوينا في مقاطعة لومامي العليا المجاورة ومتجها الى مدينة تينكي المنجمية.
وخرج القطار عن سكته على بعد حوالى مئتي كلم من كولويزي، "في منطقة تضم وديانا سقطت فيها سبع من العربات ال15".