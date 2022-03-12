https://arabic.sputniknews.com/20220312/المحامي-المصري-البارز-فريد-الديب-يقول-إنه-أصيب-بسرطان-الدم-ويلمح-لاعتزال-المحاماة-1059806113.html
المحامي المصري البارز فريد الديب يقول إنه أصيب بسرطان الدم ويلمح لاعتزال المحاماة
المحامي المصري البارز فريد الديب يقول إنه أصيب بسرطان الدم ويلمح لاعتزال المحاماة
أعلن المحامي المصري البارز فريد الديب، عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، ملمحا باعتزال المحاماة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:15+0000
2022-03-12T14:15+0000
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وقال الديب، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إنه "اقترب من الثمانين عاما، وأنه مريض بعدد من الأمراض بينها سرطان الدم".وأضاف: "أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام"، متابعا "لم أعتزل العمل كمحام، لكني لن أترافع مجددا أمام محاكم الجنايات".واتهمت النيابة المصرية حسن راتب بالاشتراك في عصابة يديرها ويمولها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مصر-حسن-راتب-يكشف-علاقة-نائب-العفاريت-بأميرة-سعودية--1054463139.html
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المحامي المصري البارز فريد الديب يقول إنه أصيب بسرطان الدم ويلمح لاعتزال المحاماة
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أعلن المحامي المصري البارز فريد الديب، عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، ملمحا باعتزال المحاماة.
وقال
الديب، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"
، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إنه "اقترب من الثمانين عاما، وأنه مريض بعدد من الأمراض بينها سرطان الدم".
22 ديسمبر 2021, 18:38 GMT
وأضاف: "أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام"، متابعا "لم أعتزل العمل كمحام، لكني لن أترافع مجددا أمام محاكم الجنايات".
واتهمت النيابة المصرية حسن راتب بالاشتراك في عصابة يديرها ويمولها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.