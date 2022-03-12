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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الولايات-المتحدة-تحظر-استيراد-الكحول-والسمك-الروسي-1059788853.html
الولايات المتحدة تحظر استيراد الكحول والسمك الروسي
الولايات المتحدة تحظر استيراد الكحول والسمك الروسي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حظر استيراد الكحول والسمك من روسيا يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 مارس/ آذار. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T04:26+0000
2022-03-12T04:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، تشمل تدابير حظر استيراد من روسيا الكحول، المأكولات البحرية والألماس ومنع إبرام عقود جديدة، ويسمح بتنفيذ قبل 25 مارس/ آذار ما تم إبرامه قبل 11 مارس/آذار.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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عقوبات أمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة تحظر استيراد الكحول والسمك الروسي

04:26 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورالمأكولات البحرية
المأكولات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حظر استيراد الكحول والسمك من روسيا يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 مارس/ آذار.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، تشمل تدابير حظر استيراد من روسيا الكحول، المأكولات البحرية والألماس ومنع إبرام عقود جديدة، ويسمح بتنفيذ قبل 25 مارس/ آذار ما تم إبرامه قبل 11 مارس/آذار.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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