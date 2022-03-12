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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-إدارة-بنك-نوفيكومبانك-الروسي-1059788249.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إدارة بنك "نوفيكومبانك" الروسي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إدارة بنك "نوفيكومبانك" الروسي
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة من أعضاء مجلس إدارة نوفيكومبانك الروسي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T01:45+0000
2022-03-12T01:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "وزارة الخارجية تفرض عقوبات على أربعة من أعضاء مجلس إدارة نوفيكومبانك، بمن فيهم رئيسة المجلس إيلينا ألكساندروفنا جورجيفا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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عقوبات أمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إدارة بنك "نوفيكومبانك" الروسي

01:45 GMT 12.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة من أعضاء مجلس إدارة نوفيكومبانك الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "وزارة الخارجية تفرض عقوبات على أربعة من أعضاء مجلس إدارة نوفيكومبانك، بمن فيهم رئيسة المجلس إيلينا ألكساندروفنا جورجيفا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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