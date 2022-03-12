https://arabic.sputniknews.com/20220312/باكستان-تطلب-إجراء-تحقيق-مشترك-في-حادث-إطلاق-صاروخ-على-أراضيها-من-الهند-1059804222.html
باكستان تطلب إجراء تحقيق مشترك في حادث إطلاق صاروخ على أراضيها من الهند
باكستان تطلب إجراء تحقيق مشترك في حادث إطلاق صاروخ على أراضيها من الهند
طلبت باكستان، اليوم السبت، إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها، تقول نيودلهي إنه وقع بطريق الخطأ ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:24+0000
2022-03-12T13:24+0000
2022-03-12T13:28+0000
العالم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
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وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "لا يمكن معالجة مثل هذا الأمر الخطير بالتفسير السطحي الذي قدمته السلطات الهندية". وأضافت "تطلب باكستان تحقيقا مشتركا من أجل الوصول بدقة إلى الحقائق المحيطة بالحادث".وقالت الهند، أمس الجمعة، إنها أطلقت الصاروخ على باكستان بطريق الخطأ في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "عطل فني" خلال صيانة دورية للصاروخ، وقدمت نيودلي هذا التفسير بعد أن حذرت باكستان من "عواقب سيئة".وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوم "بالدور المنوط به في نشر الاستقرار في بيئة نووية"، محذرة من "عواقب وخيمة" إذا أدت إساءة فهم من أي من الجانبين إلى تصعيد، بحسب "رويترز".وكانت وزارة الدفاع الهندية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث، حيث أصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا قالت فيه "في 9 مارس/آذار 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة"، مضيفة أن حكومة الهند: "اتخذت قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".وفي السابق حذر خبراء عسكريون من خطر الحوادث أو إساءة التقدير من أي من الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب واندلعت بينهما اشتباكات مسلحة أقل شأنا بسبب الخلاف عادة بشأن إقليم كشمير المقسم.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الهند-الصاروخ-الذي-أطلق-تجاه-باكستان-نتيجة-خطأ-بمنظومة-الإطلاق-1059788673.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/باكستان-تحذر-الهند-بسبب-جسم-تجاوز-سرعة-الصوت-1059755533.html
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العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان تطلب إجراء تحقيق مشترك في حادث إطلاق صاروخ على أراضيها من الهند
13:24 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
طلبت باكستان، اليوم السبت، إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها، تقول نيودلهي إنه وقع بطريق الخطأ ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في الحادث داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "لا يمكن معالجة مثل هذا الأمر الخطير بالتفسير السطحي الذي قدمته السلطات الهندية". وأضافت "تطلب باكستان تحقيقا مشتركا من أجل الوصول بدقة إلى الحقائق المحيطة بالحادث".
وقالت الهند، أمس الجمعة، إنها أطلقت الصاروخ على باكستان بطريق الخطأ في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "عطل فني" خلال صيانة دورية للصاروخ، وقدمت نيودلي هذا التفسير بعد أن حذرت باكستان من "عواقب سيئة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوم "بالدور المنوط به في نشر الاستقرار في بيئة نووية"، محذرة من "عواقب وخيمة" إذا أدت إساءة فهم من أي من الجانبين إلى تصعيد، بحسب "رويترز
".
وكانت وزارة الدفاع الهندية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود
، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث، حيث أصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا قالت فيه "في 9 مارس/آذار 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة"، مضيفة أن حكومة الهند: "اتخذت قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".
وفي السابق حذر خبراء عسكريون من خطر الحوادث أو إساءة التقدير من أي من الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب واندلعت بينهما اشتباكات مسلحة أقل شأنا بسبب الخلاف عادة بشأن إقليم كشمير المقسم.