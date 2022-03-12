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https://arabic.sputniknews.com/20220312/بايرن-يتعثر-للمرة-الثانية-على-التوالي-بالتعادل-1-1-مع-مضيفه-هوفنهايم-1059814278.html
بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم
بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم
أهدر بايرن ميونيخ المتصدر العديد من الفرص وسدد في القائم ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم اليوم السبت، وهو التعادل الثاني على التوالي له في دوري الدرجة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T17:51+0000
2022-03-12T17:51+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
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وكان بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي، تعادل مع باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وانتصر مرتين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري.وتقدم هوفنهايم عبر كريستوف باومجارتنر بتسديدة مباشرة في الدقيقة، وفقا لـ "رويترز".وألغى الحكم هدفين لتوماس مولر مهاجم بايرن بداعي التسلل قبل أن ينجح حامل اللقب في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.وحول روبرت ليفاندوفسكي ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه 29 في الدوري هذا الموسم.وألغى الحكم هدفا ثالثا لبايرن وهذه المرة عبر ليفاندوفسكي مع ضغط الفريق لانتزاع الفوز في الشوط الثاني.وأضاع الفريق الضيف فرصتين حيث رد القائم تسديدة من سيرج جنابري كما مرت تسديدة جمال موسيالا بالقرب من المرمى.وبدا أن تسديدة مولر في طريقها للشباك لكن هوفنهايم أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 73.وأنقذ مانويل نوير قائد بايرن تسديدة من أندريه كراماريتش.ويملك بايرن 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يواجه أرمينيا بيليفيلد غدا الأحد بالإضافة إلى امتلاكه مباراة مؤجلة ضد ماينتس.وبهذه النتيجة خرج هوفنهايم من المربع الذهبي إذ يتأخر بفارق الأهداف عن فرايبورغ الذي تغلب 3-2 على فولفسبورغ.
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رياضة, نادي بايرن ميونخ

بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم

17:51 GMT 12.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTبايرن ميونخ
بايرن ميونخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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أهدر بايرن ميونيخ المتصدر العديد من الفرص وسدد في القائم ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم اليوم السبت، وهو التعادل الثاني على التوالي له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وكان بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي، تعادل مع باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وانتصر مرتين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري.

وتقدم هوفنهايم عبر كريستوف باومجارتنر بتسديدة مباشرة في الدقيقة، وفقا لـ "رويترز".

وألغى الحكم هدفين لتوماس مولر مهاجم بايرن بداعي التسلل قبل أن ينجح حامل اللقب في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وحول روبرت ليفاندوفسكي ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه 29 في الدوري هذا الموسم.

وألغى الحكم هدفا ثالثا لبايرن وهذه المرة عبر ليفاندوفسكي مع ضغط الفريق لانتزاع الفوز في الشوط الثاني.

وأضاع الفريق الضيف فرصتين حيث رد القائم تسديدة من سيرج جنابري كما مرت تسديدة جمال موسيالا بالقرب من المرمى.

وبدا أن تسديدة مولر في طريقها للشباك لكن هوفنهايم أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 73.

وأنقذ مانويل نوير قائد بايرن تسديدة من أندريه كراماريتش.

ويملك بايرن 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يواجه أرمينيا بيليفيلد غدا الأحد بالإضافة إلى امتلاكه مباراة مؤجلة ضد ماينتس.

وبهذه النتيجة خرج هوفنهايم من المربع الذهبي إذ يتأخر بفارق الأهداف عن فرايبورغ الذي تغلب 3-2 على فولفسبورغ.
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