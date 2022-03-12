https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-هناك-بعض-التحولات-الإيجابية-في-المحادثات-مع-أوكرانيا-وإيران-تصف-توقف-محادثات-فيينا-بالفرصة-1059803293.html

بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع أوكرانيا.. وإيران تصف توقف محادثات فيينا بالفرصة

بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع أوكرانيا.. وإيران تصف توقف محادثات فيينا بالفرصة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حدوث "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بهدف وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

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بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع أوكرانيا.. وإيران تصف توقف محادثات فيينا بالفرصة بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع أوكرانيا.. وإيران تصف توقف محادثات فيينا بالفرصة

بوتين يقول إن هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية-الأوكرانيةجاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الكرملين، الجمعة 11 مارس/ آذر، حيث أطلعه "على مستجدات الوضع في أوكرانيا وعلى كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي".وقال الرئيس الروسي، إن "هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات حسبما أكد له المفاوضون الروس".وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، عن قيام القوات الجوية بتدمير مطار عسكري في مدينة فاسيلكوف ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري باوكرانيا.في هذا السياق، قال المحلل السياسي، حسان هاشم، إنه لا تتوافر معلومات بشأن تفاصيل التطورات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكنه أكد أن أهداف العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا التي بدأت تتحقق على أرض الواقع سينعكس على موقف كييف المتصلب خلال المحادثات.وأوضح أن "العملية العسكرية بدأت أهدافها تتحقق شيئاً فشيئا، ما قد ينعكس على الموقف الأوكراني المتصلب (الذي يقف وراءه الغرب) وغيابه بشكل حقيقي عن الواقع".إيران تؤكد أن توقف محادثات فيينا قد يكون فرصة لحل أي قضايا متبقيةقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن التوقف في محادثات فيينا قد يشكل فرصة لحل أي قضية عالقة بين الطرفين.من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن هناك حاجة لوقف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي بسبب "عوامل خارجية"، مؤكدا أن النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة.في هذا الصدد، قال رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي جميل الظاهري، إن هذه ليست المرة الأولى التي يعرقل الطرف الأمريكي والغربي التوصل إلى الاتفاق النووي بذرائع واهية.لكنه أكد أن هناك شروطا أخرى عرقلت المحادثات، منها أن أمريكا تريد أن تبقي على بعض أنواع الحظر القائم على إيران، وترفض إخراج الحرس الثوري الإيراني من الحظر المفروض عليها واعتباره منظمة إرهابية.كما أن هناك طلب أمريكي أخر بعدم معاقبة من شاركوا في عملية اغتيال القيادي في الحرس الثوري، قاسم سليماني، معتبرا أن كل هذه ذرائع تعطل أمريكا من خلالها الوصول إلى صيغة نهائية بشأن الاتفاق النووي".الكاظمي يدعو القوى السياسية العراقية لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات المقبلةحمل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية العراقية، مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات المقبلة.إلى ذلك، أكدت تقارير صحفية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح الدبلوماسي العراقي السابق، جعفر الصدر، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وسط ترحيب قوى "الإطار التنسيقي" بهذ الخطوة.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي العراقي، باسل الكاظمي،إن هذه التفاهمات لم تصل إلى نتائج متقدمة حتى الآن، بل هي مجرد مبادرات بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي".وأكد أن التيار الصدري يريد أن يكون رئيس مجلس الوزراء المقبلمن اختياره، لكن الإطار التنسيقي يعترض على بعض المرشحين الذين يطرحهم التيار الصدري لرئاسة الوزراء.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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