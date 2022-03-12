https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-يقدم-لماكرون-وشولتز-دلائل-على-الانتهاكات-الإنسانية-الجسيمة-لنظام-كييف-1059804814.html
بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران
بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:49+0000
2022-03-12T13:49+0000
2022-03-12T14:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين حث إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز على التأثير على سلطات كييف لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية".أخبر بوتين ماكرون وشولتز بالتفصيل عن سلسلة المحادثات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في شكل فيديو في الأيام الأخيرة. واتفق بوتين وماكرون وشولز على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الأوكرانية.كما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن المستشار الألماني تحدثت في صباح اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و"علم بتقييمه للوضع الحالي"، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال.وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
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العالم, روسيا
بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران
13:49 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني.
ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.
"وعلى وجه الخصوص، تم الاستشهاد بالعديد من الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الإنساني الدولي من جانب قوات الأمن الأوكرانية. كأعمال انتقامية خارج نطاق القضاء ضد المنشقين (المنشقين عن نظام كييف)، واحتجاز رهائن واستخدام المدنيين كدروع بشري ، ووضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية وبالقرب من المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال"
وجاء في بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين حث إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز على التأثير على سلطات كييف لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية".
أخبر بوتين ماكرون وشولتز بالتفصيل عن سلسلة المحادثات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في شكل فيديو في الأيام الأخيرة. واتفق بوتين وماكرون وشولز على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الأوكرانية.
وبدوره، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الألماني: "كان المستشار أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الهاتف مرة أخرى ظهرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تأتي المحادثات في إطار جهد دولي مستمر لإنهاء الحرب في أوكرانيا. خلال المحادثة التي استمرت 75 دقيقة، دعا المستشار والرئيس الفرنسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي للصراع"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.
كما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن المستشار الألماني تحدثت في صباح اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و"علم بتقييمه للوضع الحالي"، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.