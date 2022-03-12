https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-يقدم-لماكرون-وشولتز-دلائل-على-الانتهاكات-الإنسانية-الجسيمة-لنظام-كييف-1059804814.html

بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران

بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكران

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T13:49+0000

2022-03-12T13:49+0000

2022-03-12T14:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين حث إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز على التأثير على سلطات كييف لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية".أخبر بوتين ماكرون وشولتز بالتفصيل عن سلسلة المحادثات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في شكل فيديو في الأيام الأخيرة. واتفق بوتين وماكرون وشولز على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الأوكرانية.كما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن المستشار الألماني تحدثت في صباح اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و"علم بتقييمه للوضع الحالي"، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال.وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html

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