https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوليفيا-نحتفظ-بموقفنا-المحايد-تجاه-الوضع-في-أوكرانيا-1059787764.html
بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا
بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الإدارة الرئاسية في بوليفيا، خورخي ريختر، إن بوليفيا تحتفظ بموقفها المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T00:16+0000
2022-03-12T00:16+0000
2022-03-12T00:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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لاباز - سبوتنيك. وقال ريختر لوكالة "سبوتنيك": "موقفنا الحيادي يعني أن نظل في علاقات متساوية مع الطرفين ومن ثم لا نفرض أي عقوبات أو قيود".وأضاف أن روسيا وبوليفيا لديهما مشروعات مشتركة في مجال الوقود الأحفوري والصناعة النووية.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-البوليفي-السابق-كييف-ارتكبت-جرائم-ضد-الإنسانية-بقتل-14-ألف-مدني-منذ-2014-1059698070.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الإدارة الرئاسية في بوليفيا، خورخي ريختر، إن بوليفيا تحتفظ بموقفها المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا.
لاباز - سبوتنيك
. وقال ريختر لوكالة "سبوتنيك": "موقفنا الحيادي يعني أن نظل في علاقات متساوية مع الطرفين ومن ثم لا نفرض أي عقوبات أو قيود".
وأضاف أن روسيا وبوليفيا لديهما مشروعات مشتركة في مجال الوقود الأحفوري والصناعة النووية.
وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.
واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.
وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص
، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.