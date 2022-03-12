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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوليفيا-نحتفظ-بموقفنا-المحايد-تجاه-الوضع-في-أوكرانيا-1059787764.html
بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا
بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الإدارة الرئاسية في بوليفيا، خورخي ريختر، إن بوليفيا تحتفظ بموقفها المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T00:16+0000
2022-03-12T00:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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لاباز - سبوتنيك. وقال ريختر لوكالة "سبوتنيك": "موقفنا الحيادي يعني أن نظل في علاقات متساوية مع الطرفين ومن ثم لا نفرض أي عقوبات أو قيود".وأضاف أن روسيا وبوليفيا لديهما مشروعات مشتركة في مجال الوقود الأحفوري والصناعة النووية.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-البوليفي-السابق-كييف-ارتكبت-جرائم-ضد-الإنسانية-بقتل-14-ألف-مدني-منذ-2014-1059698070.html
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أخبار أوكرانيا

بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا

00:16 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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قال المتحدث باسم الإدارة الرئاسية في بوليفيا، خورخي ريختر، إن بوليفيا تحتفظ بموقفها المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا.
لاباز - سبوتنيك. وقال ريختر لوكالة "سبوتنيك": "موقفنا الحيادي يعني أن نظل في علاقات متساوية مع الطرفين ومن ثم لا نفرض أي عقوبات أو قيود".
وأضاف أن روسيا وبوليفيا لديهما مشروعات مشتركة في مجال الوقود الأحفوري والصناعة النووية.
الرئيس البوليفي، ايفو موراليس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الرئيس البوليفي السابق: كييف ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بقتل 14 ألف مدني منذ 2014
10 مارس, 03:29 GMT
وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.
واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.
وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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