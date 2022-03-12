https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوليفيا-نحتفظ-بموقفنا-المحايد-تجاه-الوضع-في-أوكرانيا-1059787764.html

بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا

بوليفيا: نحتفظ بموقفنا المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الإدارة الرئاسية في بوليفيا، خورخي ريختر، إن بوليفيا تحتفظ بموقفها المحايد تجاه الوضع في أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T00:16+0000

2022-03-12T00:16+0000

2022-03-12T00:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129654_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_865a27d4efaffc63077deb7224001d4d.jpg

لاباز - سبوتنيك. وقال ريختر لوكالة "سبوتنيك": "موقفنا الحيادي يعني أن نظل في علاقات متساوية مع الطرفين ومن ثم لا نفرض أي عقوبات أو قيود".وأضاف أن روسيا وبوليفيا لديهما مشروعات مشتركة في مجال الوقود الأحفوري والصناعة النووية.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-البوليفي-السابق-كييف-ارتكبت-جرائم-ضد-الإنسانية-بقتل-14-ألف-مدني-منذ-2014-1059698070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا