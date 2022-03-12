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https://arabic.sputniknews.com/20220312/بيع-عملة-ذهبية-تاريخية-في-مزاد-ببريطانيا-بأكثر-من-180-ألف-دولار-توازي-راتب-شهر-في-القرن-الـ14-1059811603.html
بيع عملة ذهبية تاريخية في مزاد ببريطانيا بأكثر من 180 ألف دولار... توازي راتب شهر في القرن الـ14
بيع عملة ذهبية تاريخية في مزاد ببريطانيا بأكثر من 180 ألف دولار... توازي راتب شهر في القرن الـ14
بيعت عملة ذهبية نادرة من نوع "الفهد" تعود إلى القرن الـ14 بمبلغ 185 ألف دولار، في مزاد في ‏مايفير بالعاصمة البريطانية لندن.‏ 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:17+0000
2022-03-12T16:17+0000
مجتمع
بريطانيا
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وتم بيع العملة النادرة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مشتر بريطاني، وفقا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات "ديكس نونان ويب".واكتشف العملة عالم أبحاث متقاعد من نورفولك في إنجلترا، يبلغ من العمر 65 عاما، هو آندي كارتر، وذلك أثناء استخدامه جهاز كشف عن المعادن في أحد الحقول في عام 2019، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وعبّر كارتر عن سعادته البالغة من المبلغ الذي حصل عليه من دار المزادات نظير بيع العملة النادرة لها، لافتا إلى أنه تقاسمه مع صاحب الأرض، حيث عثر على العملة.ويتميز تصميم العملة الذهبية بفهد يجلس في وضع مستقيم ويرتدي لافتة.وتوازي القيمة الاسمية للعملة 3 شلنات أو 36 بنسا من الفضة، وهو ما كان يشكل تقريبا راتب شهر بالنسبة للشخص العادي في ذلك الوقت بالقرن الـ14.وأشارت دار المزادات إلى أن العملة الذهبية النادرة تعود إلى يناير/ كانون الثاني عام 1344، وقدمها الملك إدوارد الثالث بغرض تسهيل التجارة مع أوروبا، وظلت متداولة بين البريطانيين لمدة 7 أشهر فقط قبل أن يتم سحبها.وتابعت الدار في بيانها الصحفي أن العملة التي تم بيعها "في حالة جيدة جدا"، ويتوافر منها 5 قطع فقط.
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مجتمع, بريطانيا

بيع عملة ذهبية تاريخية في مزاد ببريطانيا بأكثر من 180 ألف دولار... توازي راتب شهر في القرن الـ14

16:17 GMT 12.03.2022
© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdovالعثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل
العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل
© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdov
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بيعت عملة ذهبية نادرة من نوع "الفهد" تعود إلى القرن الـ14 بمبلغ 185 ألف دولار، في مزاد في ‏مايفير بالعاصمة البريطانية لندن.‏
وتم بيع العملة النادرة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مشتر بريطاني، وفقا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات "ديكس نونان ويب".
واكتشف العملة عالم أبحاث متقاعد من نورفولك في إنجلترا، يبلغ من العمر 65 عاما، هو آندي كارتر، وذلك أثناء استخدامه جهاز كشف عن المعادن في أحد الحقول في عام 2019، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وعبّر كارتر عن سعادته البالغة من المبلغ الذي حصل عليه من دار المزادات نظير بيع العملة النادرة لها، لافتا إلى أنه تقاسمه مع صاحب الأرض، حيث عثر على العملة.
ويتميز تصميم العملة الذهبية بفهد يجلس في وضع مستقيم ويرتدي لافتة.
وتوازي القيمة الاسمية للعملة 3 شلنات أو 36 بنسا من الفضة، وهو ما كان يشكل تقريبا راتب شهر بالنسبة للشخص العادي في ذلك الوقت بالقرن الـ14.
وأشارت دار المزادات إلى أن العملة الذهبية النادرة تعود إلى يناير/ كانون الثاني عام 1344، وقدمها الملك إدوارد الثالث بغرض تسهيل التجارة مع أوروبا، وظلت متداولة بين البريطانيين لمدة 7 أشهر فقط قبل أن يتم سحبها.
وتابعت الدار في بيانها الصحفي أن العملة التي تم بيعها "في حالة جيدة جدا"، ويتوافر منها 5 قطع فقط.
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