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https://arabic.sputniknews.com/20220312/تجدد-الاحتجاجات-المناهضة-للسلطات-العسكرية-بالسودان-والشرطة-ترد-بالغاز-1059822571.html
تجدد الاحتجاجات المناهضة للسلطات العسكرية بالسودان والشرطة ترد بالغاز
تجدد الاحتجاجات المناهضة للسلطات العسكرية بالسودان والشرطة ترد بالغاز
انطلقت مجددا احتجاجات في السودان ضد السلطات العسكرية التي تتولى تسيير البلاد منذ عزل الحكومة الانتقالية السابقة أواخر العام الماضي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:31+0000
2022-03-12T21:32+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين بمحطتي المؤسسة والأوسطي، بمدينة الخرطوم بحري المجاورة للعاصمة الخرطوم. وخرج المتظاهرون للشارع تعبيرا عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة الانتقالية بالسودان.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-السر-وراء-استمرار-الصراعات-الدموية-في-إقليم-دارفور-بالسودان-1059821014.html
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أخبار السودان اليوم, تظاهرت

تجدد الاحتجاجات المناهضة للسلطات العسكرية بالسودان والشرطة ترد بالغاز

21:31 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 12.03.2022)
© REUTERS / EL TAYEB SIDDIGمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / EL TAYEB SIDDIG
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انطلقت مجددا احتجاجات في السودان ضد السلطات العسكرية التي تتولى تسيير البلاد منذ عزل الحكومة الانتقالية السابقة أواخر العام الماضي.
الخرطوم - سبوتنيك. ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين بمحطتي المؤسسة والأوسطي، بمدينة الخرطوم بحري المجاورة للعاصمة الخرطوم. وخرج المتظاهرون للشارع تعبيرا عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة الانتقالية بالسودان.
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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20:57 GMT
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
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