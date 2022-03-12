https://arabic.sputniknews.com/20220312/ترامب-ينتقد-يوتيوب-عملاق-التكنولوجيا-وإعلام-الأخبار-المفبركة-يخشون-الحقيقة-1059788067.html

ترامب ينتقد يوتيوب: عملاق التكنولوجيا وإعلام الأخبار المفبركة يخشون الحقيقة

ترامب ينتقد يوتيوب: عملاق التكنولوجيا وإعلام الأخبار المفبركة يخشون الحقيقة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقع يوتيوب لمشاركته في الرقابة بعد أن حذف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مقابلة الأخيرة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T01:05+0000

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ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان يوم الجمعة: "ماذا حدث لحرية التعبير في بلدنا؟ شيئ لا يصدق، ولكن ليس من المستغرب، المجانين من عملاق التكنولوجيا حذف مقابلتي مع NELK Boys المشهورين جدًا حتى لا يتمكن أحد من مشاهدتها أو الاستماع إليها بأي شكل من الأشكال".وأَضاف: "من المثير للاهتمام في العرض أنني أخبرتهم أن هذا سيحدث لأن عملاق التكنولوجيا وإعلام الأخبار المفبركة يخشون الحقيقة، ويخشون الانتقاد ضد [الرئيس الأمريكي جو] بايدن، وقبل كل شيء، لا يريدون التحدث عن انتخابات 2020 المزورة".وقال موقع يوتيوب إنه أزال الفيديو لأنه انتهك سياسة التضليل، لا سيما مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.وقالت مجموعة NELK Boys إن الفيديو حصل على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة. وعلى الرغم من حذف يوتيوب فيديو المقابلة، إلا أنه لا يزال متاحا على خدمات سبوتيفاي وآبل.وخلال المقابلة، انتقد ترامب إدارة بايدن بسبب ارتفاع أسعار الغاز القياسية، وزيادة التضخم، والانسحاب الكارثي من أفغانستان، وتسجيل أرقام الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والصراع في أوكرانيا.

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية