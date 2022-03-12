https://arabic.sputniknews.com/20220312/تركيا-تدشن-طائرة-مسيرة-جديدة-صور-1059822208.html
تركيا تدشن طائرة مسيرة جديدة.. صور
تركيا تدشن طائرة مسيرة جديدة.. صور
كشفت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية النقاب، اليوم السبت، عن هيكل "طائرة مقاتلة مسيرة (Mius)" بعد دخولها مرحلة الإنتاج. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:05+0000
2022-03-12T21:05+0000
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ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن المدير التقني لشركة "بايكار"، سلجوق بيرقدار، دخول مسيرة "أقينجي" مرحلة الإنتاج، والذي أكد أن المسيرة سيكون سمكها أكبر وأكثر رشاقة، وقد دخلت مرحلة الإنتاج بعد 3 سنوات ونصف.وذكر بيرقدار في شهر يوليو/ تموز الماضي، أن "هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة، في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية (2023)".وأعلنت إدارة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، الجمعة الماضية، أنها بصدد إنهاء الاختبارات على سفينة عسكرية قادرة على استيعاب الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".وذكرت الإدارة الصناعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية أنها بصدد الانتهاء من اختبار وتجربة السفينة التي سيتم استخدامها لصالح الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".وجاء في بيان الإدارة الصناعية إن "الاستعدادات جارية لبدء تشغيل أكبر سفينة عسكرية في البلاد، سفينة الإنزال TCG Anadolu في الوقت الحالي، يتم اختبارها وبصدد الانتهاء من بنائها بالفعل من أجل السلامة الفنية للملاحة".ومن المتوقع أن تدخل أكبر سفينة حربية في البلاد الخدمة بحلول نهاية عام 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, طائرة مسيرة, أخبار العالم الآن
تركيا تدشن طائرة مسيرة جديدة.. صور
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كشفت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية النقاب، اليوم السبت، عن هيكل "طائرة مقاتلة مسيرة (Mius)" بعد دخولها مرحلة الإنتاج.
ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن المدير التقني لشركة "بايكار"، سلجوق بيرقدار، دخول مسيرة "أقينجي" مرحلة الإنتاج، والذي أكد أن المسيرة سيكون سمكها أكبر وأكثر رشاقة، وقد دخلت مرحلة الإنتاج بعد 3 سنوات ونصف.
وذكر بيرقدار في شهر يوليو/ تموز الماضي، أن "هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة
، في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية (2023)".
وأعلنت إدارة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، الجمعة الماضية، أنها بصدد إنهاء الاختبارات على سفينة عسكرية قادرة على استيعاب الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".
وذكرت الإدارة الصناعية العسكرية
التابعة للرئاسة التركية أنها بصدد الانتهاء من اختبار وتجربة السفينة التي سيتم استخدامها لصالح الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".
وجاء في بيان الإدارة الصناعية إن "الاستعدادات جارية لبدء تشغيل أكبر سفينة عسكرية في البلاد، سفينة الإنزال TCG Anadolu في الوقت الحالي، يتم اختبارها وبصدد الانتهاء من بنائها بالفعل من أجل السلامة الفنية للملاحة".
ومن المتوقع أن تدخل أكبر سفينة حربية في البلاد الخدمة بحلول نهاية عام 2022.