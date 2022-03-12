عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
تغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:11+0000
2022-03-12T06:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059492749_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_66d0b7b37208faa0d968b29a9f00ee25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059492749_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_4da74a0788820c743ceb828097d0700a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:11 GMT 12.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:48 GMT 12.03.2022
تم إجلاء 217 شخصًا من ماريوبول خلال 24 ساعة
06:39 GMT 12.03.2022
الولايات المتحدة تحظر استيراد الكحول والسمك الروسي اعتبارا من 25 مارس – الخزانة
06:14 GMT 12.03.2022
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير قافلة معدات للقوات الأوكرانية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала