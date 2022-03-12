https://arabic.sputniknews.com/20220312/تقارير-كوريا-الشمالية-بدأت-ترميم-أنفاق-موقع-تجارب-نووي-مغلق-منذ-4-سنوات-1059801922.html

تقارير: كوريا الشمالية بدأت ترميم أنفاق موقع تجارب نووي مغلق منذ 4 سنوات

تقارير: كوريا الشمالية بدأت ترميم أنفاق موقع تجارب نووي مغلق منذ 4 سنوات

ذكرت تقارير كورية أن كوريا الشمالية بدأت في ترميم أنفاق موجودة تحت الأرض تابعة لموقع ‏مخصص للتجارب النووية، أغلقته منذ 4 سنوات.‏ 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:45+0000

2022-03-12T12:45+0000

2022-03-12T12:45+0000

كوريا الشمالية

العالم

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وأفادت مصادر لوكالة "يونهاب" الكورية، أمس الجمعة، بأن "بيونغ يانغ على ما يبدو تقوم بترميم 4 أنفاق في موقع "بانجي-ري" للتجارب النووية، الذي تزعم أنها دمرته في مايو/ آيار من 2018، بحضور مراسلين دوليين لإثبات نيتها في التخلص من الأسلحة النووية".ويعتقد مسؤول في كوريا الجنوبية في تصريحات لـ"يونهاب" أنه من الصعب على بيونغ يانغ ترميم النفقين الأول والثاني على الفور، بينما يمكن أن تستخدم النفقين الثالث والرابع بعد إجراء ترميمات لهما.ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، التعليق على عمل مشتبه به من قبل كوريا الشمالية ‏لاستعادة موقع التجارب النووية "بانجي-ري".وقال متحدث باسم البنتاغون،ورفض ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية: "فيما يتعلق بموقع "بانجي-ري"، لن نتحدث عن مسائل الاستخبارات أو تحليل الصور الدعائية".وأردف: "ورغم ذلك كنا واضحين للغاية بشأن التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان وأمريكا، والتزامنا بدعم السلام والاستقرارالإقليميين".و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو لإصلاح الأنفاق تحت الأرض في موقع "بانجي-ري".وحافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".وقالت أمريكا، الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/زعيم-كوريا-الشمالية-تطوير-الأقمار-الصناعية-لجمع-معلومات-عن-الجيش-الأمريكي-والجيوش-الخادمة-له-1059742898.html

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