https://arabic.sputniknews.com/20220312/تونس-أصحاب-المخابز-يهددون-بالتوقف-عن-العمل-في-ولاية-تطاوين-1059804337.html
تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين
تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين
هددت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين التونسية بالتوقف عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقات مالية لدى الدولة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:27+0000
2022-03-12T13:27+0000
2022-03-12T13:27+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن الغرفة الجهوية طالبت في بيان لها "بالتعجيل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لدى الدولة طيلة إحدى عشر شهرا وأدى هذا التأخير إلى مشاكل مالية خانقة للمهنيين".قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات.ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري"، وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين
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هددت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين التونسية بالتوقف عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقات مالية لدى الدولة.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية، أن الغرفة الجهوية طالبت في بيان لها "بالتعجيل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لدى الدولة طيلة إحدى عشر شهرا وأدى هذا التأخير إلى مشاكل مالية خانقة للمهنيين".
وأكدت الغرفة أنه في حال عدم تحقيق مطالب منظوريها فإن الغرفة ستكون مجبرة على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على ديمومة رزقهم بما في ذلك التوقف عن العمل.
قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء
، عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.
وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري"، وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.