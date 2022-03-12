عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تونس-أصحاب-المخابز-يهددون-بالتوقف-عن-العمل-في-ولاية-تطاوين-1059804337.html
تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين
تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين
هددت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين التونسية بالتوقف عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقات مالية لدى الدولة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:27+0000
2022-03-12T13:27+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104524/59/1045245953_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7229b6bc74fbadb62ac018efb1e1f8d4.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن الغرفة الجهوية طالبت في بيان لها "بالتعجيل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لدى الدولة طيلة إحدى عشر شهرا وأدى هذا التأخير إلى مشاكل مالية خانقة للمهنيين".قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات.ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري"، وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104524/59/1045245953_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_709994fd2b75fd20cc29642b62fac942.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

تونس... أصحاب المخابز يهددون بالتوقف عن العمل في ولاية تطاوين

13:27 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaمخبز
مخبز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
تابعنا عبرGoogle news
هددت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين التونسية بالتوقف عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقات مالية لدى الدولة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن الغرفة الجهوية طالبت في بيان لها "بالتعجيل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لدى الدولة طيلة إحدى عشر شهرا وأدى هذا التأخير إلى مشاكل مالية خانقة للمهنيين".
وأكدت الغرفة أنه في حال عدم تحقيق مطالب منظوريها فإن الغرفة ستكون مجبرة على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على ديمومة رزقهم بما في ذلك التوقف عن العمل.
قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.
وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري"، وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала