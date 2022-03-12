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جماعات إسرائيلية متشددة تدعو لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الخميس المقبل
جماعات إسرائيلية متشددة تدعو لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الخميس المقبل
دعت جماعات "الهيكل" الإسرائيلية المتشددة إلى اقتحام جماعي ومركز للمسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس المقبل. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:14+0000
2022-03-12T16:14+0000
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إسرائيل
المسجد الأقصى
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وذكرت وكالة سما، مساء اليوم السبت، أن جماعات الهيكل الإسرائيلي تعتزم القيام بعملية اقتحام جديدة للمسجد الأقصى، الخميس المقبل، بدعوى إحياء أول الأعياد اليهودية للعام الحالي 2022، وهو عيد "المساخر" أو عيد "البوريم".وجددت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة دعوتها لمتابعيها لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية، التي تقررها السلطات الإسرائيلية الرسمية لليهود المتطرفين باقتحام المسجد.ويتخلل اقتحامات المتطرفين والمتشددين إلى المسجد الأقصى تلاوة صلوات تلمودية وقراءة فقرات من "التوراة" بصوت مرتفع داخل المسجد وبشكل جماعي.ويذكر أن المستوطنين والمتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى، بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال مجموعات مكثفة وبحماية كبيرة من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين المدججة بالأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/حماس-تحذر-إسرائيل-الاقتراب-من-القدس-لعب-بالنار-1058880434.html
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اخبار العالم العربي, إسرائيل, المسجد الأقصى

جماعات إسرائيلية متشددة تدعو لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الخميس المقبل

16:14 GMT 12.03.2022
© REUTERS / AMIR COHENالأمير وليام يزور المسجد الأقصى
الأمير وليام يزور المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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دعت جماعات "الهيكل" الإسرائيلية المتشددة إلى اقتحام جماعي ومركز للمسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس المقبل.
وذكرت وكالة سما، مساء اليوم السبت، أن جماعات الهيكل الإسرائيلي تعتزم القيام بعملية اقتحام جديدة للمسجد الأقصى، الخميس المقبل، بدعوى إحياء أول الأعياد اليهودية للعام الحالي 2022، وهو عيد "المساخر" أو عيد "البوريم".
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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19 فبراير, 21:38 GMT
وجددت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة دعوتها لمتابعيها لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية، التي تقررها السلطات الإسرائيلية الرسمية لليهود المتطرفين باقتحام المسجد.
ويتخلل اقتحامات المتطرفين والمتشددين إلى المسجد الأقصى تلاوة صلوات تلمودية وقراءة فقرات من "التوراة" بصوت مرتفع داخل المسجد وبشكل جماعي.
ويذكر أن المستوطنين والمتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى، بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال مجموعات مكثفة وبحماية كبيرة من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين المدججة بالأسلحة.
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