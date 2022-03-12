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جماعة "أنصار الله" تشرع في هدم النصب التذكاري للجنود الأتراك وسط العاصمة اليمنية
جماعة "أنصار الله" تشرع في هدم النصب التذكاري للجنود الأتراك وسط العاصمة اليمنية
شرعت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، في هدم النُصب التذكاري للجنود الأتراك الذين قتلوا في اليمن إبان فترة الحكم العثماني. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:14+0000
2022-03-12T11:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن: وأضاف أن "توجيهات عليا صدرت بإزالة النُصب التذكاري التركي، من دون تفاصيل إضافية". وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، قيادات وناشطين من حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب اليمنية، والرافض لسيطرة جماعة "أنصار الله"، على السلطة في اليمن، منذ أواخر 2014. وجاءت عملية هدم النصب التذكاري بعد نحو 10 أعوام من افتتاحه من الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول، خلال زيارته إلى صنعاء، إبان عهد الرئيس الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في 11 يناير 2011، قبيل أيام من اندلاع احتجاجات شعبية أطاحت بحكمه في فبراير من العام ذاته. وبسطت الدولة العثمانية سيطرتها على اليمن على مرحلتين الأولى من عام 1539 وحتى 1634 والفترة الثانية من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1911، ضمن سيطرتها على العالم العربي التي امتدت 4 قرون.
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

جماعة "أنصار الله" تشرع في هدم النصب التذكاري للجنود الأتراك وسط العاصمة اليمنية

11:14 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Hani Mohammedصورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في صنعاء
صورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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شرعت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، في هدم النُصب التذكاري للجنود الأتراك الذين قتلوا في اليمن إبان فترة الحكم العثماني.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن:
"جرافات تابعة لوزارة الأشغال بدأت صباح اليوم، هدم النُصب التذكاري التركي الكائن في منطقة باب اليمن قرب مجمع العُرضي الذي يضم وزارة الدفاع، والذي بني خلال عهد الاحتلال العثماني لليمن".
وأضاف أن "توجيهات عليا صدرت بإزالة النُصب التذكاري التركي، من دون تفاصيل إضافية".
وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، قيادات وناشطين من حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب اليمنية، والرافض لسيطرة جماعة "أنصار الله"، على السلطة في اليمن، منذ أواخر 2014.
وجاءت عملية هدم النصب التذكاري بعد نحو 10 أعوام من افتتاحه من الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول، خلال زيارته إلى صنعاء، إبان عهد الرئيس الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في 11 يناير 2011، قبيل أيام من اندلاع احتجاجات شعبية أطاحت بحكمه في فبراير من العام ذاته.
وبسطت الدولة العثمانية سيطرتها على اليمن على مرحلتين الأولى من عام 1539 وحتى 1634 والفترة الثانية من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1911، ضمن سيطرتها على العالم العربي التي امتدت 4 قرون.
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