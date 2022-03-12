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جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات "تينيسي"
جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات "تينيسي"
قتل رجلان جراء مهاجمتهما من قبل جمل هائج هرب من حديقة حيوانات أليفة في ولاية تينيسي الأمريكية، وفقا لمسؤولين محليين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:54+0000
2022-03-12T15:54+0000
العالم
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وتوفي بوبي ماثيني، 42 عامًا، وتومي جان، 67 عامًا، وكلاهما بعد أن حوصرا وهاجمهما الجمل المسعور يوم الخميس في أوبيون، على بعد حوالي 100 ميل شمال شرق ممفيس، بحسب "نيويورك بوست".وقال مكتب عمدة مقاطعة أوبيون في بيان، إنه تلقى مكالمة هاتفية بشأن هجوم جمل هارب على أشخاص بالقرب من حديقة شيرلي فارمز للحيوانات الأليفة، وذلك في حوالي الساعة 4:45 مساءً، حيث وجدوا الرجلين غائبين عن الوعي.وأثناء نقل المسعفين لأحد الضحايا إلى سيارة إسعاف، ظهر الجمل من جديد وهاجم سيارة مكتب العمدة. وقال البيان إن الضباط أجبروا على "قتل الجمل حفاظا على سلامة جميع الموجودين في مكان الحادث".توفي ماتيني وجان متأثرين بجراحهما وأعلن عن وفاتهما في مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن طريقة هروب الجمل من الحديقة، فيما قال أحد أفراد عائلة أحد الضحايا إن الرجلين كانا في المزرعة لتقديم المساعدة في القبض على الجمل، ليحاصرهما الأخير ويهاجمهما بالدوس عليهما حتى الموت.وبحسب أحد الخبراء فإن الإبل عندما يكتمل نموه، فإن "لديه ما يكفي من القوة لسحق الذراعين والساقين جنبًا إلى جنب مع الرقبة أثناء الركل للأمام والخلف"، وتابع "معظم الحيوانات يمكنها فقط الركل للخلف. فيما ستقوم الجمال بمزيج من كل هذه الأشياء بينما تركع للأمام لتحطيم جسد الضحية".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات "تينيسي"

15:54 GMT 12.03.2022
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قتل رجلان جراء مهاجمتهما من قبل جمل هائج هرب من حديقة حيوانات أليفة في ولاية تينيسي الأمريكية، وفقا لمسؤولين محليين.
وتوفي بوبي ماثيني، 42 عامًا، وتومي جان، 67 عامًا، وكلاهما بعد أن حوصرا وهاجمهما الجمل المسعور يوم الخميس في أوبيون، على بعد حوالي 100 ميل شمال شرق ممفيس، بحسب "نيويورك بوست".
وقال مكتب عمدة مقاطعة أوبيون في بيان، إنه تلقى مكالمة هاتفية بشأن هجوم جمل هارب على أشخاص بالقرب من حديقة شيرلي فارمز للحيوانات الأليفة، وذلك في حوالي الساعة 4:45 مساءً، حيث وجدوا الرجلين غائبين عن الوعي.
وأثناء نقل المسعفين لأحد الضحايا إلى سيارة إسعاف، ظهر الجمل من جديد وهاجم سيارة مكتب العمدة. وقال البيان إن الضباط أجبروا على "قتل الجمل حفاظا على سلامة جميع الموجودين في مكان الحادث".
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توفي ماتيني وجان متأثرين بجراحهما وأعلن عن وفاتهما في مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن طريقة هروب الجمل من الحديقة، فيما قال أحد أفراد عائلة أحد الضحايا إن الرجلين كانا في المزرعة لتقديم المساعدة في القبض على الجمل، ليحاصرهما الأخير ويهاجمهما بالدوس عليهما حتى الموت.
وبحسب أحد الخبراء فإن الإبل عندما يكتمل نموه، فإن "لديه ما يكفي من القوة لسحق الذراعين والساقين جنبًا إلى جنب مع الرقبة أثناء الركل للأمام والخلف"، وتابع "معظم الحيوانات يمكنها فقط الركل للخلف. فيما ستقوم الجمال بمزيج من كل هذه الأشياء بينما تركع للأمام لتحطيم جسد الضحية".
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