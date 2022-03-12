https://arabic.sputniknews.com/20220312/حمد-بن-جاسم-ملك-البحرين-رفض-زيارتي-للمعارض-علي-سليمان-وهكذا-شاركنا-في-قوات-درع-الجزيرة-1059813355.html

حمد بن جاسم: ملك البحرين رفض زيارتي للمعارض علي سليمان... وهكذا شاركنا في قوات "درع الجزيرة"

حمد بن جاسم: ملك البحرين رفض زيارتي للمعارض علي سليمان... وهكذا شاركنا في قوات "درع الجزيرة"

كشف وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، عن منعه من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T17:15+0000

2022-03-12T17:15+0000

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وأكد حمد بن جاسم، لقاء مع برنامج "الصندوق الأسود" الذي يبث على تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء سلمان.وأوضح أنه زيارته للبحرين كان بتنسيق مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جيفري فيلتمان، ووزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل، ووزير الخارجية البحريني السابق خالد آل خليفة الذي أحيط علماً بتواصل حمد بن جاسم المسبق مع الشيخ علي سلمان.وأضاف أنه "أثناء تواجده برفقة سعود الفيصل عند ملك البحرين، استأذن منه مباشرة التوجه للقاء الشيخ علي سلمان، إلا أن ملك البحرين حاول ثنيه لكن لم يمانع ذهابه، فاستأذن بن جاسم الملك للخروج من المجلس لإجراء اتصال هاتفي بالشيخ علي سلمان لإبلاغه بقدومه، وحين عودته للمجلس بعد دقائق طلب منه الملك البحريني عدم التوجه لذلك اللقاء".وأكد حمد بن جاسم أنه "حاول إقناع الملك لكن دون جدوى، وبعد ذلك اكتشف أن هناك قوات سعودية قررت المجيء إلى البحرين وأن الأمر نوقش (بين ملك البحرين ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل) أثناء إجرائه المكالمة خارج المجلس".ولفت وزير خارجية قطر الأسبق إلى أن بلاده "وضعت في موقف محرج أمام الأمر الواقع، فاضطرت إلى الموافقة على الانضمام إلى القوات السعودية تحت غطاء "درع الجزيرة"، وقامت بإرسال 6 ضباط قطريين للمراقبة، وسحبتهم لاحقاً، بعد أن استعملت القوات السعودية القوة لفض الاعتصام في دوار اللؤلؤة".وأشار بن جاسم إلى أن دولة الكويت تعرضت هي الأخرى لضغوطات للمشاركة في تلك القوات، إلا أن الكويت رفضت الأمر ولم تر داعياً له.

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