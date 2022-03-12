https://arabic.sputniknews.com/20220312/خبير-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-سينعكس-على-موقف-كييف-المتصلب-من-المحادثات---1059800340.html

خبير: تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية سينعكس على موقف كييف المتصلب من المحادثات

خبير: تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية سينعكس على موقف كييف المتصلب من المحادثات

قال المحلل السياسي، حسان هاشم، إنه لا تتوافر معلومات بشأن تفاصيل التطورات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكنه أكد أن أهداف العملية العسكرية الروسية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:09+0000

2022-03-12T12:09+0000

2022-03-12T12:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وأضاف هاشم خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة، و هناك بوادر نجاحات كبيرة فيها لتطهير الأرض الأوكرانية من المتطرفين القوميين، بالإضافة للحفاظ بقدر الإمكان على حياة المدنيين وعدم وجود مؤشرات حقيقية عن وجود ضحايا مدنيين".وتابع أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة بدأت تؤتي ثمارها المطلوبة والتي حددتها موسكو منذ البداية، و ربما بدأ الغرب يخرج من دائرة ردة الفعل التي انتهجها منذ بداية العملية العسكرية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن حدوث "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بهدف وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.جاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الكرملين، الجمعة 11 مارس/ آذر، حيث أطلعه على مستجدات الوضع في أوكرانيا وعلى كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي.وقال الرئيس الروسي، إن " هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات حسبما أكد له المفاوضون الروس".

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