https://arabic.sputniknews.com/20220312/خبير-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-سينعكس-على-موقف-كييف-المتصلب-من-المحادثات---1059800340.html
خبير: تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية سينعكس على موقف كييف المتصلب من المحادثات
خبير: تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية سينعكس على موقف كييف المتصلب من المحادثات
قال المحلل السياسي، حسان هاشم، إنه لا تتوافر معلومات بشأن تفاصيل التطورات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكنه أكد أن أهداف العملية العسكرية الروسية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:09+0000
2022-03-12T12:09+0000
2022-03-12T12:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأضاف هاشم خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة، و هناك بوادر نجاحات كبيرة فيها لتطهير الأرض الأوكرانية من المتطرفين القوميين، بالإضافة للحفاظ بقدر الإمكان على حياة المدنيين وعدم وجود مؤشرات حقيقية عن وجود ضحايا مدنيين".وتابع أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة بدأت تؤتي ثمارها المطلوبة والتي حددتها موسكو منذ البداية، و ربما بدأ الغرب يخرج من دائرة ردة الفعل التي انتهجها منذ بداية العملية العسكرية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن حدوث "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بهدف وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.جاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الكرملين، الجمعة 11 مارس/ آذر، حيث أطلعه على مستجدات الوضع في أوكرانيا وعلى كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي.وقال الرئيس الروسي، إن " هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات حسبما أكد له المفاوضون الروس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
خبير: تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية سينعكس على موقف كييف المتصلب من المحادثات
12:09 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
قال المحلل السياسي، حسان هاشم، إنه لا تتوافر معلومات بشأن تفاصيل التطورات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكنه أكد أن أهداف العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا التي بدأت تتحقق على الأرض سينعكس على موقف كييف المتصلب خلال المحادثات.
وأضاف هاشم خلال حديثه لراديو "سبوتنيك
" أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة، و هناك بوادر نجاحات كبيرة فيها لتطهير الأرض الأوكرانية من المتطرفين القوميين، بالإضافة للحفاظ بقدر الإمكان على حياة المدنيين وعدم وجود مؤشرات حقيقية عن وجود ضحايا مدنيين".
وأوضح أن "العملية العسكرية بدأت أهدافها تتحقق شيئا فشيئا، ما قد ينعكس على الموقف الأوكراني المتصلب (الذي يقف وراءه الغرب) وغيابه بشكل حقيقي عن الواقع".
وتابع أن " العملية العسكرية الروسية الخاصة بدأت تؤتي ثمارها المطلوبة والتي حددتها موسكو منذ البداية، و ربما بدأ الغرب يخرج من دائرة ردة الفعل التي انتهجها منذ بداية العملية العسكرية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن حدوث "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بهدف وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الكرملين، الجمعة 11 مارس/ آذر، حيث أطلعه على مستجدات الوضع في أوكرانيا وعلى كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي.
وقال الرئيس الروسي، إن " هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات حسبما أكد له المفاوضون الروس".