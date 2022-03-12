https://arabic.sputniknews.com/20220312/خبير-عسكري-لن-يخسر-العرب-دور-روسيا-الفاعل-أمام-الهيمنة-الأمريكية-1059806745.html

خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية

خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية "جاهز... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T14:25+0000

2022-03-12T14:25+0000

2022-03-12T14:26+0000

راديو

أين الحقيقة؟

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1059806400_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6af140943ac4e2446ab8c759b78fcb5a.png

خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية

يأتي هذا بينما قال دبلوماسيون: إن الأطراف التي تحاول إحياء الاتفاق النووي الإيراني عكفت الأربعاء على البحث عن حل سريع للمطالب التي تقدمت بها روسيا في اللحظات الأخيرة والتي تهدد بإفشال المفاوضات، لكن الولايات المتحدة لا تريد فيما يبدو التواصل مع روسيا بشأن هذه المسألة.فكيف تنظر دول الشرق الأوسط الى عزم الولايات المتحدة توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "لن تدخل دول الخليج في اصطفاف مع الولايات المتحدة ضد روسيا، وذلك إدراكا منها لأهمية روسيا في التوازنات الإقليمية، كما أن الأخيرة صاحبة مواقف لا يمكن للعرب إنكارها، والسعودية والإمارات تدركان حقيقة ذلك، فضلاً عن المصالح المشتركة والاستثمارات التي لا يمكن تخطيها مع روسيا، فالعرب يدركون أن روسيا تعد عنصراً موازياً للنفوذ والهيمنة الأمريكية، وبالتالي لن يخسر العرب هذه الورقة المهمة والفاعلة، فهناك أزمة ثقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، كما أن توجه واشنطن نحو توقيع اتفاق نووي مع إيران سيؤدي إلى شعور إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تخلت عنها."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

راديو, أين الحقيقة؟, аудио