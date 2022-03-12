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https://arabic.sputniknews.com/20220312/خبير-عسكري-لن-يخسر-العرب-دور-روسيا-الفاعل-أمام-الهيمنة-الأمريكية-1059806745.html
خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية
خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية "جاهز... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:25+0000
2022-03-12T14:26+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية
خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية
يأتي هذا بينما قال دبلوماسيون: إن الأطراف التي تحاول إحياء الاتفاق النووي الإيراني عكفت الأربعاء على البحث عن حل سريع للمطالب التي تقدمت بها روسيا في اللحظات الأخيرة والتي تهدد بإفشال المفاوضات، لكن الولايات المتحدة لا تريد فيما يبدو التواصل مع روسيا بشأن هذه المسألة.فكيف تنظر دول الشرق الأوسط الى عزم الولايات المتحدة توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "لن تدخل دول الخليج في اصطفاف مع الولايات المتحدة ضد روسيا، وذلك إدراكا منها لأهمية روسيا في التوازنات الإقليمية، كما أن الأخيرة صاحبة مواقف لا يمكن للعرب إنكارها، والسعودية والإمارات تدركان حقيقة ذلك، فضلاً عن المصالح المشتركة والاستثمارات التي لا يمكن تخطيها مع روسيا، فالعرب يدركون أن روسيا تعد عنصراً موازياً للنفوذ والهيمنة الأمريكية، وبالتالي لن يخسر العرب هذه الورقة المهمة والفاعلة، فهناك أزمة ثقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، كما أن توجه واشنطن نحو توقيع اتفاق نووي مع إيران سيؤدي إلى شعور إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تخلت عنها."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية

14:25 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 12.03.2022)
خبير عسكري: لن يخسر العرب دور روسيا الفاعل أمام الهيمنة الأمريكية
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية "جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة" لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".
يأتي هذا بينما قال دبلوماسيون: إن الأطراف التي تحاول إحياء الاتفاق النووي الإيراني عكفت الأربعاء على البحث عن حل سريع للمطالب التي تقدمت بها روسيا في اللحظات الأخيرة والتي تهدد بإفشال المفاوضات، لكن الولايات المتحدة لا تريد فيما يبدو التواصل مع روسيا بشأن هذه المسألة.
فكيف تنظر دول الشرق الأوسط الى عزم الولايات المتحدة توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"إن بحث الولايات المتحدة عن بدائل للطاقة هو الذي أدى إلى إزالة الكثير من العقبات التي كانت تتبناها واشنطن سابقآ في الملف النووي الإيراني، أي أن الولايات المتحدة ليس لديها رغبة في حسم الملف النووي الإيراني، وإنما تبحث عن بدائل للطاقة الروسية، لذا أزالت واشنطن الكثير من الخطوط الحمراء من الملف النووي بعد أحداث أوكرانيا، علما أنه من غير الممكن البحث عن بديل لروسيا كمصدر للطاقة، كذلك قيام الولايات المتحدة بالبحث عن بديل لروسيا في منظمة غاز شرق البحر المتوسط سيصدم بدور روسي فاعل ومتجذر، ولهذا تتجنب الولايات المتحدة الدخول في حرب مع روسيا، كون روسيا فاعلة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد مجالاً حيوياً للولايات المتحدة."

وأضاف الشريفي، "لن تدخل دول الخليج في اصطفاف مع الولايات المتحدة ضد روسيا، وذلك إدراكا منها لأهمية روسيا في التوازنات الإقليمية، كما أن الأخيرة صاحبة مواقف لا يمكن للعرب إنكارها، والسعودية والإمارات تدركان حقيقة ذلك، فضلاً عن المصالح المشتركة والاستثمارات التي لا يمكن تخطيها مع روسيا، فالعرب يدركون أن روسيا تعد عنصراً موازياً للنفوذ والهيمنة الأمريكية، وبالتالي لن يخسر العرب هذه الورقة المهمة والفاعلة، فهناك أزمة ثقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، كما أن توجه واشنطن نحو توقيع اتفاق نووي مع إيران سيؤدي إلى شعور إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تخلت عنها."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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