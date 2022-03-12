https://arabic.sputniknews.com/20220312/خبير-يكشف-هدف-واشنطن-السري-من-استخدام-الطيور-ضد-روسيا-1059791704.html
خبير يكشف هدف واشنطن السري من استخدام الطيور ضد روسيا
خبير يكشف هدف واشنطن السري من استخدام الطيور ضد روسيا
كشف خبير في عالم الأحياء والفيروسات عن الطريقة التي كان يمكن للولايات المتحدة استخدام الطيور فيها كوسيلة لجلب الأمراض الخطيرة إلى روسيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T08:29+0000
2022-03-12T08:29+0000
2022-03-12T08:29+0000
روسيا
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وقال العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، إيغور نيكولين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كان يمكن للولايات المتحدة استخدام الطيور كوسيلة لجلب الأمراض الخطيرة إلى روسيا ولهذا أجرت واشنطن أبحاث ودراسات في أوكرانيا".وأضاف نيكولين قائلا: "كما يتضح من خلال الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية كانت الأبحاث تجري في أوكرانيا بخصوص فيروس أنفلونزا الطيور، بما في ذلك سلالة H5N1 والتي تعتبر الأكثر خطورة من حيث اكتساب خصائص جديدة يمكن أن تسبب جائحة عالمية".وأضاف الخبير أنه من الضروري أيضًا الانتباه إلى حقيقة أنه تم تنفيذ العمل في أوكرانيا لتعزيز الخصائص المسببة للأمراض وللميكروبات، وذلك من خلال أساليب الهندسة الوراثية، حيث سيكون من الممكن تحقيق إنشاء سلالات قتالية ضد الأعراق والمواطنين الذين يعيشون في روسيا".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت في وقت سابق وثائق توضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير يكشف هدف واشنطن السري من استخدام الطيور ضد روسيا
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كشف خبير في عالم الأحياء والفيروسات عن الطريقة التي كان يمكن للولايات المتحدة استخدام الطيور فيها كوسيلة لجلب الأمراض الخطيرة إلى روسيا.
وقال العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، إيغور نيكولين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كان يمكن للولايات المتحدة استخدام الطيور كوسيلة لجلب الأمراض الخطيرة إلى روسيا ولهذا أجرت واشنطن أبحاث ودراسات في أوكرانيا".
وأضاف نيكولين قائلا: "كما يتضح من خلال الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية كانت الأبحاث تجري في أوكرانيا بخصوص فيروس أنفلونزا الطيور، بما في ذلك سلالة H5N1 والتي تعتبر الأكثر خطورة من حيث اكتساب خصائص جديدة يمكن أن تسبب جائحة عالمية".
وأضاف الخبير أنه من الضروري أيضًا الانتباه إلى حقيقة أنه تم تنفيذ العمل في أوكرانيا لتعزيز الخصائص المسببة للأمراض وللميكروبات، وذلك من خلال أساليب الهندسة الوراثية، حيث سيكون من الممكن تحقيق إنشاء سلالات قتالية ضد الأعراق والمواطنين الذين يعيشون في روسيا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت في وقت سابق وثائق توضح
أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.