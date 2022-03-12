https://arabic.sputniknews.com/20220312/خفاش-مختفي-منذ-40-عاما-يظهر-في-دولة-أفريقية-1059817337.html
خفاش مختفي منذ 40 عاما يظهر في دولة أفريقية
خفاش مختفي منذ 40 عاما يظهر في دولة أفريقية
عثر باحثون على نوع من الخفافيش المهددة بالانقراض في إحدى غابات روندا، بعدما ظل مختفيا نحو 40 عاما. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T19:07+0000
2022-03-12T19:07+0000
2022-03-12T19:07+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، قبل أيام، في تقرير عن نوع من خفافيش حدوة الحصان المعروف بـ "خفاش التلال"، مشيرة إلى أنه تم العثور عليه في غابات نيونغوي المطيرة في روندا.ولفتت الصحيفة إلى أن العثور على هذا الكائن تسبب في سعادة المهتمين بحماية البيئة، الذين كادوا يعتقدون أنه اندثر بصورة نهائية.يذكر أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أدرج هذا النوع من الخفافيش، العام الماضي، على أنه كائن مهدد بالانقراض.يذكر أن هذا الخفاش تم العثور عليه منذ 3 سنوات لكن الباحثين لم يتوصلوا إلى حقيقة قيمته إلا مؤخرا، بحسب الصحيفة.
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منوعات, أخبار العالم الآن
خفاش مختفي منذ 40 عاما يظهر في دولة أفريقية
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عثر باحثون على نوع من الخفافيش المهددة بالانقراض في إحدى غابات روندا، بعدما ظل مختفيا نحو 40 عاما.
ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، قبل أيام، في تقرير عن نوع من خفافيش
حدوة الحصان المعروف بـ "خفاش التلال"، مشيرة إلى أنه تم العثور عليه في غابات نيونغوي المطيرة في روندا.
ولفتت الصحيفة إلى أن العثور على هذا الكائن تسبب في سعادة المهتمين بحماية البيئة، الذين كادوا يعتقدون أنه اندثر بصورة نهائية.
يذكر أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أدرج هذا النوع من الخفافيش
، العام الماضي، على أنه كائن مهدد بالانقراض.
يذكر أن هذا الخفاش
تم العثور عليه منذ 3 سنوات لكن الباحثين لم يتوصلوا إلى حقيقة قيمته إلا مؤخرا، بحسب الصحيفة.