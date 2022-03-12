https://arabic.sputniknews.com/20220312/دراسة-الفتيات-يتفوقن-على-الفتيان-في-عزو-فشلهن-إلى-نقص-الموهبة-1059796712.html

دراسة: الفتيات يتفوقن على الفتيان في عزو فشلهن إلى نقص الموهبة

دراسة: الفتيات يتفوقن على الفتيان في عزو فشلهن إلى نقص الموهبة

كشفت نتائج دراسة كبيرة أنه من المرجح أن تنسب الفتيات في جميع أنحاء العالم فشلهن الأكاديمي إلى قلة ‏المواهب.‏ 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:54+0000

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2022-03-12T10:54+0000

مجتمع

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وضمّت الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" 500 ألف طالب في 71 دولة.كما استعانت الدراسة ببيانات من برنامج 2018 لتقييم الطلاب الدوليين، وهي دراسة تُجرى كل 3 سنوات لمعرفة المزيد عن معارف ومهارات الطلاب البالغين من العمر 15 عاما في الرياضيات والقراءة والعلوم.وتضمن استطلاع عام 2018 الجملة التالية: "عندما أفشل، أخشى ألا أكون أمتلك الموهبة الكافية"، وأظهرت نتيجة الدراسة أن الفتيات كنَّ أكثر ميلا إلى عزو إخفاقاتهن إلى نقص المواهب مقارنة بالفتيان، الذين كانوا أكثر عرضة لإلقاء اللوم على العوامل الخارجية.كما كشفت الدراسة أنه وعلى عكس المتوقع، كانت الاختلافات أكثر وضوحا في الدول الغنية.وقال المؤلف المشارك في الدراسة، توماس بريدا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه "ليس لدينا تفسير كامل" لهذه المفارقة.ويرى بريدا أن نتائج الدراسة تُظهر أنه "مع تطور البلدان لا تختفي الأعراف الجنسانية، بل تعيد تشكيل نفسها".كما يفترض بريدا أن السر وراء نتيجة الاستبيان هو أن "البلدان التي تتمتع بمزيد من الحرية تترك في النهاية مجالا أكبر للأفراد للعودة إلى الصور النمطية القديمة".ويقترح توماس بريدا على الفتيات ضرورة "أن يتوقفن عن التفكير فيما يتعلق بالموهبة الفطرية"، موضحا أن النجاح "يأتي من التعلم من خلال التجربة والخطأ، وإذا قمنا بتفكيك مفهوم الموهبة الخالصة، فسنقوم أيضا بتفكيك فكرة أن الفتيات أقل موهبة بشكل طبيعي من الأولاد".

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