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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/رئيس-الوزراء-احتياطات-الغاز-في-أوكرانيا-تبلغ-95-مليار-متر-مكعب-والإنتاج-يتواصل-1059823858.html
رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل
رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب، والإنتاج يتواصل في جميع المنشآت الواقعة خارج منطقة الأعمال... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T22:36+0000
2022-03-12T22:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال شميغال في خطاب متلفز، "احتياطات الغاز الآن على مستوى 9.5 مليار متر مكعب. يتواصل استيراد الغاز من هنغاريا، سلوفاكيا وبولندا. إنتاج الغاز يستمر في جميع المنشآت عدا الواقعة في منطقة النزاع وعلى خطوط التماس".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/وكالة-أمريكا-ستنقل-لأوكرانيا-فورا-دفعة-جديدة-من-الصواريخ-المضادة-للطائرات-والدروع-1059820552.html
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أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل

22:36 GMT 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب، والإنتاج يتواصل في جميع المنشآت الواقعة خارج منطقة الأعمال القتالية.
موسكو – سبوتنيك. وقال شميغال في خطاب متلفز، "احتياطات الغاز الآن على مستوى 9.5 مليار متر مكعب. يتواصل استيراد الغاز من هنغاريا، سلوفاكيا وبولندا. إنتاج الغاز يستمر في جميع المنشآت عدا الواقعة في منطقة النزاع وعلى خطوط التماس".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وكالة: أمريكا ستنقل لأوكرانيا "فورا" دفعة جديدة من الصواريخ المضادة للطائرات والدروع
20:42 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:55 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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