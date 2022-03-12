https://arabic.sputniknews.com/20220312/رئيس-الوزراء-احتياطات-الغاز-في-أوكرانيا-تبلغ-95-مليار-متر-مكعب-والإنتاج-يتواصل-1059823858.html
رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل
رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب، والإنتاج يتواصل في جميع المنشآت الواقعة خارج منطقة الأعمال... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T22:36+0000
2022-03-12T22:36+0000
2022-03-12T22:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال شميغال في خطاب متلفز، "احتياطات الغاز الآن على مستوى 9.5 مليار متر مكعب. يتواصل استيراد الغاز من هنغاريا، سلوفاكيا وبولندا. إنتاج الغاز يستمر في جميع المنشآت عدا الواقعة في منطقة النزاع وعلى خطوط التماس".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/وكالة-أمريكا-ستنقل-لأوكرانيا-فورا-دفعة-جديدة-من-الصواريخ-المضادة-للطائرات-والدروع-1059820552.html
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أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء: احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب والإنتاج يتواصل
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن احتياطات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب، والإنتاج يتواصل في جميع المنشآت الواقعة خارج منطقة الأعمال القتالية.
موسكو – سبوتنيك. وقال شميغال في خطاب متلفز، "احتياطات الغاز الآن على مستوى 9.5 مليار متر مكعب. يتواصل استيراد الغاز
من هنغاريا، سلوفاكيا وبولندا. إنتاج الغاز يستمر في جميع المنشآت عدا الواقعة في منطقة النزاع وعلى خطوط التماس".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.