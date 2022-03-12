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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/رئيس-دونيتسك-لا-أستبعد-وصول-متطوعين-من-الشرق-الأوسط-لمساعدتنا-في-المستقبل-القريب-1059801239.html
رئيس دونيتسك: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا في المستقبل القريب
رئيس دونيتسك: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا في المستقبل القريب
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه لا يستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط "في المستقبل القريب جدا" لمساعدة قوات بلاده. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:33+0000
2022-03-12T12:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وقال بوشيلين في لقاء أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "هناك الكثير من الطلبات (طلبات التطوع) التي ترد من بلدان مختلفة. هذا بالضبط ما كان يتحدث عنه الرئيس (بوتين)، يتعلق الأمر بمتطوعين من الشرق الأوسط، هؤلاء الرجال الذين يواجهون هذا التطرف المسعور القائم على مبادئ أخرى، ولكن مع ذلك، هناك الكثير من القواسم المشتركة مع النازية الجديدة الأوكرانية التي نواجهها الآن".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال في وقت سابق، إن عددا كبيرا من المتطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم للمشاركة في حركة التحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشرا إلى أن أكبر عدد من الطلبات جاءت من دول الشرق الأوسط " أكثر من 16 ألفًا".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/--بوتين-يتلقى-اتصالين-هاتفيين-من-ماكرون-وشولتز-1059799007.html
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

رئيس دونيتسك: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا في المستقبل القريب

12:33 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري "لأبطالك المحررين، دونباس!"، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لأبطالك المحررين، دونباس!، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه لا يستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط "في المستقبل القريب جدا" لمساعدة قوات بلاده.
وقال بوشيلين في لقاء أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "هناك الكثير من الطلبات (طلبات التطوع) التي ترد من بلدان مختلفة. هذا بالضبط ما كان يتحدث عنه الرئيس (بوتين)، يتعلق الأمر بمتطوعين من الشرق الأوسط، هؤلاء الرجال الذين يواجهون هذا التطرف المسعور القائم على مبادئ أخرى، ولكن مع ذلك، هناك الكثير من القواسم المشتركة مع النازية الجديدة الأوكرانية التي نواجهها الآن".

وتابع بوشيلين قائلا: "هؤلاء الآلاف والآلاف من المتطوعين المستعدين للقدوم. ولا أستبعد أنهم في المستقبل القريب سيكونون معنا في الخنادق المجاورة، جنبا إلى جنب مع وحداتنا من أجل تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز
11:41 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال في وقت سابق، إن عددا كبيرا من المتطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم للمشاركة في حركة التحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشرا إلى أن أكبر عدد من الطلبات جاءت من دول الشرق الأوسط " أكثر من 16 ألفًا".

وبدوره، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. كما أشار بوتين إلى أن الرعاة الغربيين لا يخفون حقيقة جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم وإسالهم إلى أوكرانيا، بينما يتجاهلون أحكام القانون الدولي.

قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
12:31 GMT
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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