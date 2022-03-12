https://arabic.sputniknews.com/20220312/رئيس-دونيتسك-لا-أستبعد-وصول-متطوعين-من-الشرق-الأوسط-لمساعدتنا-في-المستقبل-القريب-1059801239.html

رئيس دونيتسك: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا في المستقبل القريب

رئيس دونيتسك: لا أستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط لمساعدتنا في المستقبل القريب

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه لا يستبعد وصول متطوعين من الشرق الأوسط "في المستقبل القريب جدا" لمساعدة قوات بلاده. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:33+0000

2022-03-12T12:33+0000

2022-03-12T12:33+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العالم

روسيا

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وقال بوشيلين في لقاء أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "هناك الكثير من الطلبات (طلبات التطوع) التي ترد من بلدان مختلفة. هذا بالضبط ما كان يتحدث عنه الرئيس (بوتين)، يتعلق الأمر بمتطوعين من الشرق الأوسط، هؤلاء الرجال الذين يواجهون هذا التطرف المسعور القائم على مبادئ أخرى، ولكن مع ذلك، هناك الكثير من القواسم المشتركة مع النازية الجديدة الأوكرانية التي نواجهها الآن".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال في وقت سابق، إن عددا كبيرا من المتطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم للمشاركة في حركة التحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشرا إلى أن أكبر عدد من الطلبات جاءت من دول الشرق الأوسط " أكثر من 16 ألفًا".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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