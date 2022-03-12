https://arabic.sputniknews.com/20220312/ريابكوف-روسيا-على-اتصال-مستمر-مع-أمريكا-ومستعدة-لاستئناف-محادثات-الحد-من-التسلح-1059796159.html

ريابكوف: روسيا على اتصال مستمر مع أمريكا ومستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح

ريابكوف: روسيا على اتصال مستمر مع أمريكا ومستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح

قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:33+0000

2022-03-12T10:33+0000

2022-03-12T11:06+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ريابكوف إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ما زالت مستمرة، ولكن الكرملين لا يرى أي مؤشرات على أن واشنطن مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا ليست مستعدة للدخول في حوار حول ما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه.وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "بشكل عام في الأشهر الأخيرة كان هناك استبدال سريع لجدول الأعمال من الجانب الأميركي. بدلاً من مناقشة موضوع الأمن الأوروبي، وكيفية الحفاظ على البنية التي تطورت في أوروبا في العقود الأخيرة وتعزيزها، فقد اضطررنا حرفيًا لمناقشة القضايا التي لا تتعلق بهذا. نرى ما أدى إليه. هذا خطأ استراتيجي، سوء تقدير استراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها وأقمارهم الصناعية".ونوه نائب وزير خارجية الروسي إلى أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا الشهر الماضي، لم تعد سارية لأن الوضع تغير الآن تماما.وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.

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