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https://arabic.sputniknews.com/20220312/ريابكوف-روسيا-على-اتصال-مستمر-مع-أمريكا-ومستعدة-لاستئناف-محادثات-الحد-من-التسلح-1059796159.html
ريابكوف: روسيا على اتصال مستمر مع أمريكا ومستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح
ريابكوف: روسيا على اتصال مستمر مع أمريكا ومستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح
قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:33+0000
2022-03-12T11:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريابكوف إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ما زالت مستمرة، ولكن الكرملين لا يرى أي مؤشرات على أن واشنطن مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا ليست مستعدة للدخول في حوار حول ما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه.وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "بشكل عام في الأشهر الأخيرة كان هناك استبدال سريع لجدول الأعمال من الجانب الأميركي. بدلاً من مناقشة موضوع الأمن الأوروبي، وكيفية الحفاظ على البنية التي تطورت في أوروبا في العقود الأخيرة وتعزيزها، فقد اضطررنا حرفيًا لمناقشة القضايا التي لا تتعلق بهذا. نرى ما أدى إليه. هذا خطأ استراتيجي، سوء تقدير استراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها وأقمارهم الصناعية".ونوه نائب وزير خارجية الروسي إلى أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا الشهر الماضي، لم تعد سارية لأن الوضع تغير الآن تماما.وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصين-تؤكد-وقوفها-إلى-جانب-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-والناتو-يدعو-للحوار-مع-موسكو-1057943741.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ريابكوف: روسيا على اتصال مستمر مع أمريكا ومستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح

10:33 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 12.03.2022)
© REUTERS / Maxim Shemetovروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك.
وقال ريابكوف إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ما زالت مستمرة، ولكن الكرملين لا يرى أي مؤشرات على أن واشنطن مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا ليست مستعدة للدخول في حوار حول ما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه.
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وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "بشكل عام في الأشهر الأخيرة كان هناك استبدال سريع لجدول الأعمال من الجانب الأميركي. بدلاً من مناقشة موضوع الأمن الأوروبي، وكيفية الحفاظ على البنية التي تطورت في أوروبا في العقود الأخيرة وتعزيزها، فقد اضطررنا حرفيًا لمناقشة القضايا التي لا تتعلق بهذا. نرى ما أدى إليه. هذا خطأ استراتيجي، سوء تقدير استراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها وأقمارهم الصناعية".
ونوه نائب وزير خارجية الروسي إلى أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا الشهر الماضي، لم تعد سارية لأن الوضع تغير الآن تماما.
وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.
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