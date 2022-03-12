زعيم كوريا الشمالية يظهر في موقع مثير لقلق الغرب... صور
© AFP 2022 / STRصورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في 10 مارس/ آذار 2022 لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وهو يتفقد الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في 10 مارس/ آذار 2022 لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وهو يتفقد الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
© AFP 2022 / STR
نشرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من زيارة قام بها مؤخرا لموقع اختبار أقمار صناعية قادر على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وزار كيم جونغ أون قاعدة إطلاق الأقمار الصناعية في منطقة دونغ تشانغ-ري بسوهاي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA).
BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un visited the Satellite Control Center in Pyongyang. The visit came after two reported reconnaissance satellite tests in recent weeks.— NK NEWS (@nknewsorg) March 9, 2022
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Kim Jong Un's visit to the Sohae satellite launching facility:https://t.co/hN02fdx4Gz pic.twitter.com/TwUyZ6ycSJ— William Gallo (@GalloVOA) March 10, 2022
وخلال زيارته، دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى تحديث موقع اختبار الأقمار الصناعية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية في مقال إخباري باللغة الإنجليزية، أن الزعيم كيم "تعرف على الوضع الحالي وقيّمه، ووضع مهمة التحديث على أساس التوسع بحيث يمكن إطلاق صواريخ مختلفة لحمل أقمار صناعية متعددة الأغراض، بما في ذلك قمر استطلاع عسكري، في المستقبل".
ولتمكين إطلاق "صواريخ حاملة كبيرة"، كلف كيم أيضا بمهام إعادة بناء "منطقة الإطلاق الأرضية ومنشآت الجمعية العامة والتجهيز التجريبي للصواريخ وأيضا التجهيز التجريبي للقمر الصناعي"، بحسب وكالة الأنباء المركزية.
وأضافت الوكالة أن هذه المهام تشمل أيضا "إنشاء مرافق إضافية لتوفير وتوريد الوقود وتحديث أجزاء من منشأة التحكم في الإطلاق والمراكز الفنية الرئيسية على أساس توسعي".
بالإضافة إلى ذلك، أعطى كيم تعليمات حول "مسائل توسيع قدرة موقع اختبار المحرك الأرضي النفاث، وضمان راحة نقل الصواريخ الحاملة وتحسين البيئة البيئية حول منطقة الإطلاق".
وأضافت: "كما حدد مهمة بناء بعض المنشآت في منطقة الانطلاق".
وجاءت زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى موقع اختبار الأقمار الصناعية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تنخرط في مزيد من الأعمال الاستفزازية، مثل تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات تحت ستار إطلاق قمر صناعي، بعد تهديدها المستتر في يناير/كانون الثاني برفع تعليقها الاختياري على التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد خلصتا، في وقت سابق، إلى أن اختبارات تطوير "قمر الاستطلاع والأقمار الصناعية" لكوريا الشمالية يومي 27 فبراير والسبت تهدف إلى اختبار نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات قبل إطلاق محتمل كامل المدى للصواريخ البالستية العابرة للقارات.
وحثت وزارة الدفاع في سيول كوريا الشمالية على الوقف الفوري للأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، بينما أدانت "بشدة" تجارب الصواريخ الباليستية باعتبارها خرقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.