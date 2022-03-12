https://arabic.sputniknews.com/20220312/سبوا-أمي-موسيماني-غاضب-ومستاء-بعد-هزيمة-الأهلي-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1059816114.html

"سبوا أمي"... موسيماني غاضب ومستاء بعد هزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

"سبوا أمي"... موسيماني غاضب ومستاء بعد هزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة "صن داونز" الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T18:38+0000

2022-03-12T18:38+0000

2022-03-12T18:38+0000

ماتش الأهلي اليوم

نادي الأهلي

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن "الفريق سيسعى للتركيز في المباريات المقبلة؛ من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق".وأكد موسيماني: "الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق"، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.وأضاف: "توقعت صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".انتقد موسيماني ما اسماه "تصرفات غير مسؤولة"، سبقت دخول بعثة الأهلى إلى الملعب، معربا عن استيائه الشديد منها، ومشيرا إلى أن "هدفها معروف"، ولفت إلى أنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.وأضاف: "لا أعرف ماذا يريدون مني، تعرضت للسب بوالدتي هنا في العام الماضي، تركت صن داونز وهم فريقا كبيرا وسجلوا في الأهلي ذهابا وإيابا". وتابع: "هناك شخص واحد يقف خلف هذه الأمور التي أعتبرها غير نزيهة وتدار من أسفل الطاولة".وتابع: "هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في أفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم".مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1-0)، لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.

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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي