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"سبوا أمي"... موسيماني غاضب ومستاء بعد هزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
"سبوا أمي"... موسيماني غاضب ومستاء بعد هزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة "صن داونز" الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:38+0000
2022-03-12T18:38+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن "الفريق سيسعى للتركيز في المباريات المقبلة؛ من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق".وأكد موسيماني: "الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق"، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.وأضاف: "توقعت صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".انتقد موسيماني ما اسماه "تصرفات غير مسؤولة"، سبقت دخول بعثة الأهلى إلى الملعب، معربا عن استيائه الشديد منها، ومشيرا إلى أن "هدفها معروف"، ولفت إلى أنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.وأضاف: "لا أعرف ماذا يريدون مني، تعرضت للسب بوالدتي هنا في العام الماضي، تركت صن داونز وهم فريقا كبيرا وسجلوا في الأهلي ذهابا وإيابا". وتابع: "هناك شخص واحد يقف خلف هذه الأمور التي أعتبرها غير نزيهة وتدار من أسفل الطاولة".وتابع: "هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في أفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم".مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1-0)، لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي

"سبوا أمي"... موسيماني غاضب ومستاء بعد هزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

18:38 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة "صن داونز" الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن "الفريق سيسعى للتركيز في المباريات المقبلة؛ من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق".
وأكد موسيماني: "الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق"، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.
وتابع: "لا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب".
وأضاف: "توقعت صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".
انتقد موسيماني ما اسماه "تصرفات غير مسؤولة"، سبقت دخول بعثة الأهلى إلى الملعب، معربا عن استيائه الشديد منها، ومشيرا إلى أن "هدفها معروف"، ولفت إلى أنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.
وأضاف: "لا أعرف ماذا يريدون مني، تعرضت للسب بوالدتي هنا في العام الماضي، تركت صن داونز وهم فريقا كبيرا وسجلوا في الأهلي ذهابا وإيابا". وتابع: "هناك شخص واحد يقف خلف هذه الأمور التي أعتبرها غير نزيهة وتدار من أسفل الطاولة".
وأشار المدير الفني للأهلي إلى غياب تقنية حكم الفيديو عن المباريات يثير الجدل، مشددا على أن هناك العديد من اللقطات اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة.
وتابع: "هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في أفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم".
مني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم بهزيمة موجعة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1-0)، لتتعقد فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وبهزيمة المارد الأحمر اليوم، في جنوب أفريقيا، أمام صن داونز، أبقى رصيده عند 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تصدر منافسه المجموعة بـ10 نقاط.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي، الذي سجل لصن داونز، في الدقيقة 23، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.
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