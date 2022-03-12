https://arabic.sputniknews.com/20220312/سلوفاكيا-الدول-الأوروبية-تستقبل-ما-بين-50-إلى-150-ألف-لاجئ-أوكراني-يوميا-1059793629.html
سلوفاكيا: الدول الأوروبية تستقبل ما بين 50 إلى 150 ألف لاجئ أوكراني يوميا
سلوفاكيا: الدول الأوروبية تستقبل ما بين 50 إلى 150 ألف لاجئ أوكراني يوميا
أعلن وزير خارجية سلوفاكيا، إيفان كورتشوك، أن بلاده استقبلت 80 ألف لاجئ أوكراني حتى الآن، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:51+0000
2022-03-12T09:51+0000
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أمستردام - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمته على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة الاتجاهات الاستراتيجية لأوروبا، اليوم السبت.وأضاف كورتشوك، أن الدول الأوروبية تستقبل يوميا من 50 إلى 150 ألف لاجئ أوكراني، على حد قوله.وكان مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأنه يتوقع وصول عدد اللاجئين إلى مليوني شخص خلال أيام.وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يوزع-أكثر-من-1600-طن-مساعدات-على-المواطنين-في-أوكرانيا-فيديو-1059790511.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
سلوفاكيا: الدول الأوروبية تستقبل ما بين 50 إلى 150 ألف لاجئ أوكراني يوميا
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أعلن وزير خارجية سلوفاكيا، إيفان كورتشوك، أن بلاده استقبلت 80 ألف لاجئ أوكراني حتى الآن، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمته على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة الاتجاهات الاستراتيجية لأوروبا، اليوم السبت.
وأضاف كورتشوك، أن الدول الأوروبية تستقبل يوميا من 50 إلى 150 ألف لاجئ أوكراني، على حد قوله.
وكان مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأنه يتوقع وصول عدد اللاجئين إلى مليوني شخص خلال أيام.
وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا
منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.