https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-مبابي-يوقع-عقدا-مع-ريال-مدريد-الجمعة-المقبلة-ويحصل-على-مكافأة-خيالية-1059801471.html

صحيفة: مبابي يوقع عقدا مع ريال مدريد الجمعة المقبلة ويحصل على مكافأة خيالية

صحيفة: مبابي يوقع عقدا مع ريال مدريد الجمعة المقبلة ويحصل على مكافأة خيالية

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، عن موعد إعلان انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رسميا إلى صفوف نادى ريال مدريد الإسبانى، كاشفة عن الراتب الخيالي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:33+0000

2022-03-12T12:33+0000

2022-03-12T12:33+0000

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

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وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "مبابي سيوقع لريال مدريد الأسبوع الجاري، وأن كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة"، مشيرة أن "مبابي سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد".وأوضحت الصحيفة، أن "التعاقد مع مبابي الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية لريال مدريد، جاء نتيجة لمحاولات مكثفة من النادي بدأت الصيف الماضى مع تقديم العديد من العروض الهائلة لباريس التي رفضها جميعا"، مشيرة في الوقت ذاته أنه "لن يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعاقد مع مبابي حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مشغولا بالصراع على لقب الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي".وكشف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، مؤخرا، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده.وقال ليوناردو، في تصريحات مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب"، مضيفا: "نريد أن نضع مبابي في أفضل الظروف، ليصبح أفضل لاعب ممكن".وبسؤاله عن فرص باريس في تجديد عقد مبابي، أجاب: "لا يمكنني أن أتحدث بدقة، لكن لدينا فرص للتجديد، وطالما لم يوقع مع أي نادٍ آخر، سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده".وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت إن "نادي باريس سان جرمان قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد