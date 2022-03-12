https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-واشنطن-تدرس-إمكانية-تسليم-أوكرانيا-أنظمة-دفاع-جوي-1059802225.html
صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن مشاورات تجريها واشنطن مع الأوروبيين بشأن إمكانية نقل أنظمة صواريخ مضادة للطيران لكييف من طراز "إس 300". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:48+0000
2022-03-12T12:48+0000
2022-03-12T12:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى بروكسل وسلوفاكيا بشأن تسليم كييف منظومات "إس 300" العسكرية كمساعدة عسكرية من جانب بولندا ورومانيا. وأشار التقرير إلى أن سلوفاكيا تمتلك أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" والتي تناسب الأوكران كونهم يعلمون بكيفية تشغيلها، حيث تدور في الوقت نفسه مشاورات في الكونغرس بشأن نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا من خلال واشنطن.هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
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كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن مشاورات تجريها واشنطن مع الأوروبيين بشأن إمكانية نقل أنظمة صواريخ مضادة للطيران لكييف من طراز "إس 300".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى بروكسل وسلوفاكيا بشأن تسليم كييف منظومات "إس 300" العسكرية كمساعدة عسكرية من جانب بولندا ورومانيا.
وأشار التقرير إلى أن سلوفاكيا تمتلك أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" والتي تناسب الأوكران كونهم يعلمون بكيفية تشغيلها، حيث تدور في الوقت نفسه مشاورات في الكونغرس بشأن نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا من خلال واشنطن.
هذا وأعربت بولندا
عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.