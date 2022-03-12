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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-واشنطن-تدرس-إمكانية-تسليم-أوكرانيا-أنظمة-دفاع-جوي-1059802225.html
صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن مشاورات تجريها واشنطن مع الأوروبيين بشأن إمكانية نقل أنظمة صواريخ مضادة للطيران لكييف من طراز "إس 300". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:48+0000
2022-03-12T12:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى بروكسل وسلوفاكيا بشأن تسليم كييف منظومات "إس 300" العسكرية كمساعدة عسكرية من جانب بولندا ورومانيا. وأشار التقرير إلى أن سلوفاكيا تمتلك أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" والتي تناسب الأوكران كونهم يعلمون بكيفية تشغيلها، حيث تدور في الوقت نفسه مشاورات في الكونغرس بشأن نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا من خلال واشنطن.هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

صحيفة: واشنطن تدرس إمكانية تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي

12:48 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن مشاورات تجريها واشنطن مع الأوروبيين بشأن إمكانية نقل أنظمة صواريخ مضادة للطيران لكييف من طراز "إس 300".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى بروكسل وسلوفاكيا بشأن تسليم كييف منظومات "إس 300" العسكرية كمساعدة عسكرية من جانب بولندا ورومانيا.
وأشار التقرير إلى أن سلوفاكيا تمتلك أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" والتي تناسب الأوكران كونهم يعلمون بكيفية تشغيلها، حيث تدور في الوقت نفسه مشاورات في الكونغرس بشأن نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا من خلال واشنطن.
هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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