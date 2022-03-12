https://arabic.sputniknews.com/20220312/طهران-لن-نسمح-للعدو-بتخريب-صناعتنا-النووية-1059818266.html
طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية
طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية
أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده لن تسمح للعدو بتخريب أو اتهام صناعتها النووية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T19:40+0000
2022-03-12T19:40+0000
2022-03-12T19:40+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار إيران
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ونقلت وكالة "فارس" اليوم السبت، عن إسلامي قوله: "جهودنا هي عدم السماح للعدو أبدا بتوجيه الاتهام لإيران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهانية ونفوذها".وعن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، قال إسلامي إن: "قراراتنا وعلاقاتنا تقنية ومهنية، وإن النفوذ والارتباط والتأثير السياسي لا يمكنها أن تأخذ علاقاتنا خارج إطار قوانين ومقررات الوكالة".والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تحذر-إسرائيل-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الاعتداء-الإجرامي-الأخير-1059793440.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار إيران
طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية
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أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده لن تسمح للعدو بتخريب أو اتهام صناعتها النووية.
ونقلت وكالة "فارس"
اليوم السبت، عن إسلامي قوله: "جهودنا هي عدم السماح للعدو أبدا بتوجيه الاتهام لإيران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهانية ونفوذها".
وعن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية
، قال إسلامي إن: "قراراتنا وعلاقاتنا تقنية ومهنية، وإن النفوذ والارتباط والتأثير السياسي لا يمكنها أن تأخذ علاقاتنا خارج إطار قوانين ومقررات الوكالة".
والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.