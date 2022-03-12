عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/طهران-لن-نسمح-للعدو-بتخريب-صناعتنا-النووية-1059818266.html
طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية
طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية
أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده لن تسمح للعدو بتخريب أو اتهام صناعتها النووية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T19:40+0000
2022-03-12T19:40+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
ونقلت وكالة "فارس" اليوم السبت، عن إسلامي قوله: "جهودنا هي عدم السماح للعدو أبدا بتوجيه الاتهام لإيران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهانية ونفوذها".وعن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، قال إسلامي إن: "قراراتنا وعلاقاتنا تقنية ومهنية، وإن النفوذ والارتباط والتأثير السياسي لا يمكنها أن تأخذ علاقاتنا خارج إطار قوانين ومقررات الوكالة".والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تحذر-إسرائيل-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الاعتداء-الإجرامي-الأخير-1059793440.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار إيران

طهران: لن نسمح للعدو بتخريب صناعتنا النووية

19:40 GMT 12.03.2022
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبرGoogle news
أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده لن تسمح للعدو بتخريب أو اتهام صناعتها النووية.
ونقلت وكالة "فارس" اليوم السبت، عن إسلامي قوله: "جهودنا هي عدم السماح للعدو أبدا بتوجيه الاتهام لإيران أو تخريبها من خلال الممارسات الشيطانية للصهانية ونفوذها".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
إيران تحذر إسرائيل وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بعد "الاعتداء الإجرامي" الأخير
09:22 GMT
وعن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، قال إسلامي إن: "قراراتنا وعلاقاتنا تقنية ومهنية، وإن النفوذ والارتباط والتأثير السياسي لا يمكنها أن تأخذ علاقاتنا خارج إطار قوانين ومقررات الوكالة".
والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:22 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала