https://arabic.sputniknews.com/20220312/ظلم-الحرب-معاناة-الأطفال-النازحين-في-اليمن-1059804545.html
ظلم الحرب... معاناة الأطفال النازحين في اليمن
ظلم الحرب... معاناة الأطفال النازحين في اليمن
أكثر من سبع سنوات عجاف مرت على معاناة الشعب اليمني الشقيق والتي لا تزال إلى غاية الآن مستمرة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:31+0000
2022-03-12T13:31+0000
2022-03-12T13:31+0000
راديو
صدى الحياة
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ظلم الحرب... معاناة الأطفال النازحين في اليمن.
ظلم الحرب... معاناة الأطفال النازحين في اليمن.
أطفال تضرعوا مرارة هذه الحرب وولدوا من رحمها، هم أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا من اليمـــــن، فما واقع هذه المعاناة وكيف هو حال التعليم في مخيمات النازحين هناك، وكيف تتعامل المنظمات الحقوقية اليمنية مع هؤلاء الأطفال النازحين؟حول هذا الموضوع، قال رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة في اليمن، أحمد القرشي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
ظلم الحرب... معاناة الأطفال النازحين في اليمن
تابعنا عبر
أكثر من سبع سنوات عجاف مرت على معاناة الشعب اليمني الشقيق والتي لا تزال إلى غاية الآن مستمرة.
أطفال تضرعوا مرارة هذه الحرب وولدوا من رحمها، هم أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا من اليمـــــن، فما واقع هذه المعاناة وكيف هو حال التعليم في مخيمات النازحين هناك، وكيف تتعامل المنظمات الحقوقية اليمنية مع هؤلاء الأطفال النازحين؟
حول هذا الموضوع، قال رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة في اليمن، أحمد القرشي لبرنامج "صدى الحياة":
"إن الإعلام فيما يعيشه اليمنيون يقوم بدور جيد إلى حد ما مقارنة بوضع البلاد، ولا يزال الإعلام هو النافذة، ولكن للأسف هناك حاجة إلى تعزيز قدرات الإعلاميين وزيادة توجيه وسائل الإعلام للقيام بدورها فيما يتعلق في تقديم الصورة الحقيقية التي تخدم جميع اليمنيين وتجسيد المعاناة الإنسانية في البلاد، وهناك موازين غير عادلة فيما يتعلق بالصراع، فعندما يتعرض طفل إلى حادثة في أحد البلدان نجد تعاطف كبير، بينما لا نجد التعاطف اللازم إذا ما تعرض الطفل اليمني لحادثة قد تكون أسوأ، ونحن مع التعاطف ومناصرة جميع الأطفال، لكن نحن نتحدّث عن اختلال ميزان العدالة في النظر إلى جميع الأطفال في العالم على حد سواء".
التفاصيل في الملف الصوتي...