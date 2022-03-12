https://arabic.sputniknews.com/20220312/عارضة-الأزياء-الأمريكية-هايلي-بالدوين-تتعافى-من-أزمة-صحية-1059819273.html

عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين تتعافى من أزمة صحية

عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين تتعافى من أزمة صحية

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين لأزمة صحية، إثر اكتشاف إصابتها بجلطة في الدماغ، لكن تقارير إعلامية تفيد بأن حالتها جيدة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T20:26+0000

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قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن اكتشاف إصابة بالدوين بجلطة في الدماغ جاءت بعد أسابيع من إصابة زوجها جاستن بيبر بفيروس كورونا.ولفتت الشبكة إلى تأكيد النجمة الأمريكية، اليوم السبت، أنها في حالة جيدة، وذلك بعدما عانت من أعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية، مشيرة إلى أنها تعرضت للحظات مرعبة.يذكر أن بالدوين شعرت بأعراض سكتة دماغية صباح الخميس وتم نقلها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء وجود جلطة دموية تسببت في انخفاض إمدادات الأكسجين إلى الدماغ.وتابعت: "بعد ساعات أصبحت في وضع أفضل بعدما تراجع تأثيرها وعادت إلى المنزل مؤكدة أنها بحالة جيدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/من-يمكن-أن-يعاني-من-سكتة-دماغية-بعد-كوفيد-1057559528.html

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