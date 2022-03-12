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عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين تتعافى من أزمة صحية
عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين تتعافى من أزمة صحية
تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين لأزمة صحية، إثر اكتشاف إصابتها بجلطة في الدماغ، لكن تقارير إعلامية تفيد بأن حالتها جيدة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:26+0000
2022-03-12T20:26+0000
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قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن اكتشاف إصابة بالدوين بجلطة في الدماغ جاءت بعد أسابيع من إصابة زوجها جاستن بيبر بفيروس كورونا.ولفتت الشبكة إلى تأكيد النجمة الأمريكية، اليوم السبت، أنها في حالة جيدة، وذلك بعدما عانت من أعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية، مشيرة إلى أنها تعرضت للحظات مرعبة.يذكر أن بالدوين شعرت بأعراض سكتة دماغية صباح الخميس وتم نقلها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء وجود جلطة دموية تسببت في انخفاض إمدادات الأكسجين إلى الدماغ.وتابعت: "بعد ساعات أصبحت في وضع أفضل بعدما تراجع تأثيرها وعادت إلى المنزل مؤكدة أنها بحالة جيدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/من-يمكن-أن-يعاني-من-سكتة-دماغية-بعد-كوفيد-1057559528.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين تتعافى من أزمة صحية

20:26 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Mario Anzuoniالمطرب الكندي جاستن بيبر مع زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين
المطرب الكندي جاستن بيبر مع زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
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تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين لأزمة صحية، إثر اكتشاف إصابتها بجلطة في الدماغ، لكن تقارير إعلامية تفيد بأن حالتها جيدة.
قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إن اكتشاف إصابة بالدوين بجلطة في الدماغ جاءت بعد أسابيع من إصابة زوجها جاستن بيبر بفيروس كورونا.
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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ولفتت الشبكة إلى تأكيد النجمة الأمريكية، اليوم السبت، أنها في حالة جيدة، وذلك بعدما عانت من أعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية، مشيرة إلى أنها تعرضت للحظات مرعبة.
يذكر أن بالدوين شعرت بأعراض سكتة دماغية صباح الخميس وتم نقلها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء وجود جلطة دموية تسببت في انخفاض إمدادات الأكسجين إلى الدماغ.
وتابعت: "بعد ساعات أصبحت في وضع أفضل بعدما تراجع تأثيرها وعادت إلى المنزل مؤكدة أنها بحالة جيدة".
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