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https://arabic.sputniknews.com/20220312/عبداللهیان-العلاقات-الودية-مع-الجيران-لها-مكانة-خاصة-في-السياسة-الإيرانية-1059822935.html
عبداللهیان: العلاقات الودية مع الجيران لها مكانة خاصة في السياسة الإيرانية
عبداللهیان: العلاقات الودية مع الجيران لها مكانة خاصة في السياسة الإيرانية
أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، أن العلاقات والأخوية مع الدول الجارة، خاصة الإسلامية منها، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:38+0000
2022-03-12T21:38+0000
إيران
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريح عبداللهيان جاء في برقية وجهها إلى نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، هنأه فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباكو.وأشار الوزير الإيراني إلى أن العلاقات الأخوية والودية مع الدول الجارة، خاصة الدول الاسلامية، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، حيث تحظى جمهورية أذربيجان بمكانة مميزة لدى طهران، في ضوء الأواصر التاريخية والثقافية والدينية معها، مجددا التأكيد على أن إيران تدعم على الدوام وحدة أراضي أذربيجان.وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأنه ما يبعث على السرور أن العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بناء على الاحترام المتبادل في مختلف المجالات، منها التجارة والطاقة والنقل.وأوضح عبداللهيان أن طاقات البلدين والفرص الجديدة الناجمة عن تحرير أراضي جمهورية أذربيجان ترسم آفاقا جديدة تقضي بترسيخ العلاقات، حيث يجدر استثمارها في ظل الجهود المتبادلة.
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إيران, أخبار العالم الآن

عبداللهیان: العلاقات الودية مع الجيران لها مكانة خاصة في السياسة الإيرانية

21:38 GMT 12.03.2022
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Halij.net
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أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، أن العلاقات والأخوية مع الدول الجارة، خاصة الإسلامية منها، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريح عبداللهيان جاء في برقية وجهها إلى نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، هنأه فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباكو.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن العلاقات الأخوية والودية مع الدول الجارة، خاصة الدول الاسلامية، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، حيث تحظى جمهورية أذربيجان بمكانة مميزة لدى طهران، في ضوء الأواصر التاريخية والثقافية والدينية معها، مجددا التأكيد على أن إيران تدعم على الدوام وحدة أراضي أذربيجان.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأنه ما يبعث على السرور أن العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بناء على الاحترام المتبادل في مختلف المجالات، منها التجارة والطاقة والنقل.
وأوضح عبداللهيان أن طاقات البلدين والفرص الجديدة الناجمة عن تحرير أراضي جمهورية أذربيجان ترسم آفاقا جديدة تقضي بترسيخ العلاقات، حيث يجدر استثمارها في ظل الجهود المتبادلة.
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