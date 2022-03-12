https://arabic.sputniknews.com/20220312/عضو-كنيست-يعارض-هجرة-لاجئي-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-1059816641.html

عضو كنيست يعارض هجرة لاجئي أوكرانيا إلى إسرائيل

عضو كنيست يعارض هجرة لاجئي أوكرانيا إلى إسرائيل

أعلن عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" البارز، أمير أوحانا، عن معارضته استيعاب بلاده المهاجرين من أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T18:44+0000

2022-03-12T18:44+0000

2022-03-12T18:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع أمير أوحانا، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعارضة "الليكود"، الذي أوضح من خلالها أنه يعارض قبول واستيعاب المهاجرين من القارة الأفريقية، مثلما يعارض أولئك القادمين أو المهاجرين من أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قالت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، أمس الجمعة، إن 6166 لاجئا من حاملي جوازات السفر الأوكرانية وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط الماضي حتى الآن، من بينهم 214 شخصا مُنعوا من الدخول.وعلى وقع انتقادات واسعة لأوضاع لاجئين علقوا لأيام في مطار بن غوريون وسط أوضاع صعبة، قررت وزيرة الداخلية شاكيد، أمس، نقل أولئك اللاجئين الذين ينتظرون البت في أمرهم إلى فندق "دان" في تل أبيب والذي كان مستخدما لعزل مصابي كورونا.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت مقاطع فيديو توثق لأوضاع اللاجئين الأوكران في مطار بن غوريون، حيث ظهر العشرات منهم ينامون على مراتب رقيقة على الأرض، وقالت الصحيفة إنهم لا يحصلون إلا على وجبة واحدة يوميا.وقالت الصحيفة معلقة: "لقد فروا من منازلهم، تاركين أفراد عائلاتهم وحياة كاملة ورائهم ووصلوا إلى إسرائيل بعد رحلة طويلة وشاقة مصحوبة بعدم اليقين. اعتقدوا هنا أنهم سيستقبلونهم بطريقة أكثر إنسانية. لكن سلسلة الفيديو تقدم صورة مقلقة".وخلفت تلك الصور انتقادات واسعة لوزيرة الداخلية وسلطة السكان والهجرة التابعة لها، وقالت وزيرة الاستيعاب والهجرة بنينا تامانو-شطا، خلال اجتماع حكومي أمس: "هذه وصمة عار.. يجب علينا كبلد ألا نتصرف بهذه الطريقة. تم إلقاؤهم في مطار بن غوريون والصور القاسية تخرج للعالم".

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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا