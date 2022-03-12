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https://arabic.sputniknews.com/20220312/على-ماذا-تشتمل-الحزمة-الرابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا؟-1059794639.html
على ماذا تشتمل الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا؟
على ماذا تشتمل الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا؟
هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بما أسموه حزمة رابعة من العقوبات التي فرضوها على روسيا. فما أهداف تلك الحزمة الرابعة من العقوبات، وعلى ماذا تشتمل؟ 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:58+0000
2022-03-12T09:58+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بحسب ما نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن تلك الحزمة من الإجراءات تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.وأوضحت أن هذه الإجراءات متنوعة وتتعددد فيها محاور الضغط على روسيا، وتشتمل على "حرمان روسيا من مكانة الدولة الأولى بالرعاية في الاتحاد الأوروبي ودول السبع، وإلغاء المزايا المهمة التي تقدمها منظمة التجارة العالمية".وولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستتضمن العمل على "تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".ووفقا لما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية فإن أمرا كهذا "سيحول دون قدرة روسيا على الاستفادة من القروض أو الفوائد من هذه المؤسسات".أيضا ستتضمن العقوبات استمرارا في الضغط على رجال أعمال روسيين نافذين، وإغلاق كل ما من شأنه تمكين رجال الأعمال الروس والشخصيات الواقعة تحت طائلة العقوبات من استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات، إضافة إلى "حظر تصدير أي سلع كمالية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وحظر استيراد السلع الأساسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي".وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مشتركا مع مجموعة دول السبع قال فيه: "نرحب بالتحضيرات الجارية لبيان يصدره تحالف عريض من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة السبع، لإعلان إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية".
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

على ماذا تشتمل الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا؟

09:58 GMT 12.03.2022
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / POOL
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هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بما أسموه حزمة رابعة من العقوبات التي فرضوها على روسيا. فما أهداف تلك الحزمة الرابعة من العقوبات، وعلى ماذا تشتمل؟
بحسب ما نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن تلك الحزمة من الإجراءات تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
وأوضحت أن هذه الإجراءات متنوعة وتتعددد فيها محاور الضغط على روسيا، وتشتمل على "حرمان روسيا من مكانة الدولة الأولى بالرعاية في الاتحاد الأوروبي ودول السبع، وإلغاء المزايا المهمة التي تقدمها منظمة التجارة العالمية".
وولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستتضمن العمل على "تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
ووفقا لما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية فإن أمرا كهذا "سيحول دون قدرة روسيا على الاستفادة من القروض أو الفوائد من هذه المؤسسات".
أيضا ستتضمن العقوبات استمرارا في الضغط على رجال أعمال روسيين نافذين، وإغلاق كل ما من شأنه تمكين رجال الأعمال الروس والشخصيات الواقعة تحت طائلة العقوبات من استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات، إضافة إلى "حظر تصدير أي سلع كمالية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وحظر استيراد السلع الأساسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي".
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مشتركا مع مجموعة دول السبع قال فيه: "نرحب بالتحضيرات الجارية لبيان يصدره تحالف عريض من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة السبع، لإعلان إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية".
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