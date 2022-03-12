على ماذا تشتمل الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا؟
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بما أسموه حزمة رابعة من العقوبات التي فرضوها على روسيا. فما أهداف تلك الحزمة الرابعة من العقوبات، وعلى ماذا تشتمل؟
بحسب ما نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن تلك الحزمة من الإجراءات تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
As Russia’s ruthless invasion continues, the EU and our G7 partners continue to ramp up the economic pressure on the Kremlin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022
Tomorrow, we will introduce a fourth package of measures to further isolate Russia and drain the resources it uses to finance this barbaric war ↓
وأوضحت أن هذه الإجراءات متنوعة وتتعددد فيها محاور الضغط على روسيا، وتشتمل على "حرمان روسيا من مكانة الدولة الأولى بالرعاية في الاتحاد الأوروبي ودول السبع، وإلغاء المزايا المهمة التي تقدمها منظمة التجارة العالمية".
وولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستتضمن العمل على "تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
ووفقا لما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية فإن أمرا كهذا "سيحول دون قدرة روسيا على الاستفادة من القروض أو الفوائد من هذه المؤسسات".
2. Continue pressuring Russian elites close to Putin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022
3. Make sure that the Russian state and its elites cannot use crypto assets, to circumvent the sanctions.
4. Ban the export of any EU luxury goods from our countries to Russia.
أيضا ستتضمن العقوبات استمرارا في الضغط على رجال أعمال روسيين نافذين، وإغلاق كل ما من شأنه تمكين رجال الأعمال الروس والشخصيات الواقعة تحت طائلة العقوبات من استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات، إضافة إلى "حظر تصدير أي سلع كمالية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وحظر استيراد السلع الأساسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي".
5. Prohibit the import of key goods in the iron and steel sector from the Russian Federation.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022
Finally, we will propose a big ban on new European investments across Russia’s energy sector - from exploration to production.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مشتركا مع مجموعة دول السبع قال فيه: "نرحب بالتحضيرات الجارية لبيان يصدره تحالف عريض من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة السبع، لإعلان إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية".