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https://arabic.sputniknews.com/20220312/غرق-سفينة-لبنانية-بالقرب-من-ميناء-الإسكندرية-شمالي-مصر-1059803832.html
غرق سفينة لبنانية بالقرب من ميناء الإسكندرية شمالي مصر
غرق سفينة لبنانية بالقرب من ميناء الإسكندرية شمالي مصر
أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن غرق سفينة لبنانية بالقرب من ميناء الإسكندرية شمالي البلاد. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:19+0000
2022-03-12T13:19+0000
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حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تلقت هيئة ميناء الإسكندرية إشارة استغاثة من السفينة "ايلا" لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة.وتبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، ولكن تم إنقاذ طاقمها.وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.
https://arabic.sputniknews.com/20200213/مصر-حقيقة-تجول-3-أسود-في-ميناء-الإسكندرية-1044532757.html
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غرق سفينة لبنانية بالقرب من ميناء الإسكندرية شمالي مصر

13:19 GMT 12.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHاليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا
اليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن غرق سفينة لبنانية بالقرب من ميناء الإسكندرية شمالي البلاد.
حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تلقت هيئة ميناء الإسكندرية إشارة استغاثة من السفينة "ايلا" لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة.
أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2020
مصر... حقيقة تجول 3 أسود في ميناء الإسكندرية
13 فبراير 2020, 15:32 GMT
وانتقل على الفور رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، حيث تم إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية.
وتبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، ولكن تم إنقاذ طاقمها.
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.
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