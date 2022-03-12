https://arabic.sputniknews.com/20220312/فرنسا-وبريطانيا-وألمانيا-تحذر-من-انهيار-الاتفاق-مع-إيران-بسبب-المطالب-الروسية-1059796879.html
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر من انهيار الاتفاق مع إيران بسبب المطالب الروسية
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر من انهيار الاتفاق مع إيران بسبب المطالب الروسية
حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، روسيا من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار الاتفاق النووي شبه المكتمل. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:56+0000
2022-03-12T10:56+0000
2022-03-12T10:56+0000
العالم
إيران
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وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو ما يسمى بالأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في بيان مشترك:
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر من انهيار الاتفاق مع إيران بسبب المطالب الروسية
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حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، روسيا من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار الاتفاق النووي شبه المكتمل.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو ما يسمى بالأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في بيان مشترك:
"يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة".