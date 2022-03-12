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فيتنام تمنع عرض فيلم من إنتاج "سوني" بسبب خريطة بحر الصين الجنوبي
فيتنام تمنع عرض فيلم من إنتاج "سوني" بسبب خريطة بحر الصين الجنوبي
أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بأن فيتنام حظرت توزيع فيلم الحركة (أنتشارتد) "مجهول" من إنتاج شركة "سوني" محليا، بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطا متنازع عليه... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:53+0000
2022-03-12T13:53+0000
العالم
الصين
فييتنام
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ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.بحسب "رويترز"، يستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء البلاد في 18 مارس/آذار الجاري.ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن "في كين ثانه"، رئيس دائرة السينما، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط (المتقطع) سيئ السمعة".وكانت فييتنام، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد احتجت مرتين هذا الأسبوع، على التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين وتايوان فيما تسميه منطقتها الاقتصادية الخالصة، وطالبت باحترام سيادة البلاد وحقوقها المشروعة في البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجيشي-الصيني-يؤكد-أنه-لن-يتسامح-مع-استقلال-تايوان-ملتزمون-بإعادة-توحيد-البلاد-1059706671.html
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العالم, الصين, فييتنام

فيتنام تمنع عرض فيلم من إنتاج "سوني" بسبب خريطة بحر الصين الجنوبي

13:53 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Stringerبحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Stringer
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أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بأن فيتنام حظرت توزيع فيلم الحركة (أنتشارتد) "مجهول" من إنتاج شركة "سوني" محليا، بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطا متنازع عليه أعلنته الصين للمطالبة بما تقول إنه حقها في مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.

بحسب "رويترز"، يستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء البلاد في 18 مارس/آذار الجاري.
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ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن "في كين ثانه"، رئيس دائرة السينما، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط (المتقطع) سيئ السمعة".
وكانت فييتنام، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد احتجت مرتين هذا الأسبوع، على التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين وتايوان فيما تسميه منطقتها الاقتصادية الخالصة، وطالبت باحترام سيادة البلاد وحقوقها المشروعة في البحر.
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